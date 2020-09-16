GES projesi ihale aşamasına geldi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, söz konusu yenilenebilir enerji projesinin belediye bütçesinden önemli bir yükü alacağını söyledi.

Elbistan Belediyesi, kendi elektriğini üretmek için bir süre önce başlattığı güneş enerjisi santrali projesinde adım adım ilerliyor. Güneşli Mahallesi’ndeki pazarın 8 bin metrekarelik çatısına kurulması planlanan güneş enerjisi santralinin 500 kw’lık bir güce sahip olması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle hız verilen projede, prosedürler de aşama aşama geçiliyor.

Birden çok amaca hizmet edecek proje kapsamında; pazar alanının çatısında güçlendirme yapılacak. Daha sonra yaklaşık 8 bin metrekarelik alana yüksek verimliliğe sahip güneş panelleri yerleştirilecek. GES projesinin ilk adımı, AKEDAŞ’la atıldı. AKEDAŞ tarafından kabul gören projenin çağrı mektubu da Elbistan Belediyesi’ne iletildi. Aradan geçen 9 aylık süre sonucunda projedeki diğer prosedürleri tamamlayan Elbistan Belediyesi, ihale aşamasına geldi. Gerekli finansmanın sağlanmasının ardından proje için ihaleye çıkılacak. İhaleye, ülke çapında bu sektörde faaliyet gösteren firmaların katılması bekleniyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin güneş enerjisi potansiyeline vurgu yaparak, projenin çok kısa sürede kendisini amorti edeceğini vurguladı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca herhangi bir işletme gideri olmadan elektrik üretileceğini kaydeden Başkan Gürbüz, “Pazar alanında projelendirdiğimiz GES, 500 kw gücüne sahip olacak. İlçemizin güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek. Bu sayede, finansman için kullanacağımız kaynağı kısa sürede geri alacağız. Bu santralle de yaklaşık 30 yıl boyunca tek kuruş harcamadan elektrik üretebileceğiz. Güneş enerjisi santrali, bütçemizden önemli bir yükü alacak” şeklinde görüş belirtti.

İhaleyi en kısa zamanda düzenleme amacında olduklarını anlatan Başkan Gürbüz, “Yenilenebilir enerji demek çevreyi korumak demektir, ülke ekonomisine katkıda bulunmak demektir. İnşallah kısa süre içerisinde ihalemizi gerçekleştireceğiz. GES projesinin yanı sıra ilçemizin biyogaz potansiyelini de değerlendirme gayreti içerisindeyiz. Elbistan Belediyesi’ni, yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği değerle ön plana çıkarma hedefimizden şaşmayacağız” cümlelerini kullandı.





