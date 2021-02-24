GES ihalesine 10 firma katıldı

Elbistan Belediyesi’nin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak 500 KWe kurulu güçteki güneş enerjisi santralinin (GES) ihalesi, 22 Şubat’ta yapıldı. İhale, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Pazar alanının çatısına kurulacak ve işletme ömrü 30 yıl olarak hesaplanan güneş enerjisi santralinin ihalesine Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet gösteren 10 firma katıldı. İhalede, teklif sunan firmaların evrakları, komisyon tarafından değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan firma netlik kazanacak.

Yer tesliminin ardından yaklaşık 90 günde bitirilmesi planlanan güneş enerjisi santrali ile Elbistan Belediyesi, yıllık 1 milyon TL’nin üzerindeki elektrik faturasından tasarruf edecek. 500 KWe kurulu güce sahip olan GES, Güneşli Mahallesi’ndeki açık pazar alanının 7 bin 600 metrekarelik çatısına yapılacak. Çatı tipi GES projesinde 1530 panel kullanılarak Elbistan’ın güneşi elektrik enerjisine dönüşecek.