Genişletilen caddedeki ağaçlar parklara taşınıyor

Saraykent Mahallesi’ni çarşı merkezine bağlayan ve yoğun trafiğin yaşandığı Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yol genişletme çalışması yapan Elbistan Belediyesi ekipleri, yol içerisinde kalan ağaçları, ağaç sökme makinesi ile parklara taşıyor.

Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, çevreye karşı duyarlılığın en üst seviyede tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğü ile Park Bahçe Müdürlüğü ortaklığında Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yürütülen yol genişletme çalışmaları esnasında kaldırım üzerinde bulunan ağaçlar, yol içerisinde kalmıştır. Her çalışmamızda olduğu gibi bunda da çevreye olan hassasiyetimizi korumak adına bu ağaçları mevsiminde uygunluğu düşünülerek ağaç sökme makinemiz ile oyun grubu yapılan parklarımıza taşıyoruz. Taşınan her bir ağaç günlük olarak sulanıyor ve bakımı yapılarak takip ediliyor. Şu ana kadar taşınan bütün ağaçlarımız tekrar yeşermeye başlamıştır. Ülkemizde görülen koronavirüs sebebi ile evde kalan çocuklarımız, tekrar parklar ile buluştuğunda daha yeşil ve ağaçlandırılmış parklar ile buluşacaktır” ifadeleri kullanıldı.



