Genel Başkan Karamollaoğlu, partisinin Elbistan İlçe Kongresi’ne katıldı

Sami Polat’ın tek başına aday olarak girdiği Saadet Partisi (SP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Kongresi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. ‘Gelecek Saadet’le gelecek’ sloganıyla yapılan kongreye, SP Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Kahramanmaraş İl Başkanı Erkan Pınarbaşı, BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, çevre ilçelerden gelen SP’li ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Kongrede ilk olarak divan oluşturuldu. Kongrenin divan başkanlığını SP Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede ilk olarak selamlama konuşmaları yapıldı. İlçe Başkan Adayı Sami Polat ve SP Kahramanmaraş İl Başkanı Erkan Pınarbaşı kürsüye gelerek katılımcıları selamladı. Daha sonra, partinin Elbistan teşkilatının raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu.

Yönetimin 3 yıllık faaliyetinin ibrasının ardından kürsüye davet edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, konuşmasında ülke gündemi ve Elbistan’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına İslam ülkelerindeki iç karışıklıklarla ilgili görüşlerini anlatarak başlayan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’mizin genelde birçok problemleri var. Dünyada da problemler artıyor. İslam aleminin bir bütün olarak işgallere karşı direnmesini engellemek için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Bir yerde bir üst seviyede general öldürülmüş. Bu katliamı ABD yapmış. Hiç çekinmeden, utanmadan ABD ile aynı türküyü söylemekten geri durmuyorlar. Ne olmuş? Bu zat için şehit denilmiş. Doğru. Çünkü şehit edildi. Ben bunu konuşmamda söyledim ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu teyit etti. Bazılarına dokundu bu. Bu kadar hakareti yapanlar, aynısını Cumhurbaşkanına çevirsinler. Yürekleri yetmez. Libya’ya asker gönderilirken taraf olunmasın diye dikkat çektik. Bizim askerimiz bir tarafı tutmak için değil barışı sağlamak için gitsin diye. Şimdilik ciddi adımlar atıldı. Ateşkes ilan edildi. Bu bizim için sevindirici bir gelişmedir.

İslam aleminin neresine bakarsak bakalım birçok yerde kan ve gözyaşı var. Filistin, çözülmedi. Pakistan’la Hindistan arasındaki bölge de var. Irak’ın bu hala gelmesine sebep AK Parti hükümetinin Amerika’ya verdiği destektir. Suriye kan gölüne döndü. Türkiye’nin kılı bile kıpırdamıyor. Bu ülkeleri bir araya getirir, çatışmayı durduracak adımları atalım diye bir gayret görülmüyor. Hep başkaları ile başka ülkelerle bir araya gelerek İslam aleminin problemini çözmeye çalışıyorlar. Bunlar da olsun ama İslam aleminin derdini çözecek olarak İslam ülkelerinin kurduğu kuruluşlardır. Bu gelişmeleri önleyemezsek başkaları da bizim birimizi nasıl yok ettiğimizi seyredecekler ve sonunda da gelip el koyacaklar ülkemize. Bu gaflete nasıl düşeriz.”

Karamollaoğlu, büyük bir Türkiye hedefi koyduklarını belirterek, “Biz, önce kendi memleketimizi yaşanılabilir bir ülke haline getirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye’yi örnek alınacak bir ülke yapacağız. Biz bunu yaparsak o zaman yeniden büyük Türkiye doğar. Ama Türkiye’de insanları birbirleri hasım haline getirmeye çalışan kesimler var. Kutuplaşmayı, kamplaşmayı, sevgi saygı beslemesini değil düşmanca tavır sergilemesini arzu ediyorlar. Biz, birbirimizi de düşman gibi hasım gibi görmeyiz. Siyasi partiler, birbirlerinin düşmanı değildir. Türkiye’nin ileri gitmesini istiyorsanız huzuru sağlamak zorundasınız. Adaletle hükmetmenin gerektiğine inanıyoruz. Liyakatin gerekliliğini savunuyoruz. Biz, adaleti mülkün temeli olarak gördüğümüz için en önemli mesele sayıyoruz. Yakında 100 tane belediye AK Parti’ye geçiyormuş diye ilan ediyorlar. Bununla bir de övünmeye kalkıyorlar. Böyle bir mantık olur mu? Bunun adına demokrasi denir mi? Böyle ülke yönetilir mi? Şuanda Türkiye’nin en büyük derdi yolsuzluk ve israf, rüşvet. Bunları ortadan kaldırılalım çok daha çok zengin olduğumuzu görürüz” dedi.

Türkiye’deki işsizlik rakamlarına değinen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’de işsiz sayısı 4,5 milyonu geçmiş. Fiili rakam hakikaten işsiz dediğimiz insan 8 milyonun üstünde. Genç işsizlik ise yüzde 25 seviyelerinde. 82 milyonun içinde bu çok büyük bir rakam. Gencimiz üniversiteyi bitiriyor ama iş bulamıyor. Çalışan da geçimini sağlayamıyor. Asgari ücret, her zaman açlık sınırında konuşuluyor. Biz her zaman bunun yetmeyeceğini ve daha yüksek olması gerektiğini söylüyoruz. Böyle bir ekonomi yönetimi fayda vermez. 90 yıldır Türkiye’de inşa edilen bütün fabrikaları sattılar. Hem de bizim için en önemli olan fabrikaları sattılar. Elbistan’da da sattılar. Elbistan Şeker Fabrikası’nın temelini merhum Erbakan Hoca atmıştı, ama sattılar” şeklinde konuştu.

Hava kirliliğinin en önemli meseleleri olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, sözlerini, “Termik santral, sizlerin en büyük dertlerinden birisi. Hem santral çalışsın buradaki insanlar ve çalışanlar para kazansın. Ama aynı zamanda da sağlık bir hayat sürdürsün. Bizim Saadet Partisi olarak çevre temizliği bizim bir numaralı meselemiz. Biz iktidara gelirsek avanın, toprağın ve suyun kirlenmesine izin vermeyeceğiz, ormanları muhafaza edeceğiz. Bu fabrikaların tesislerin, santrallerin havayı kirletmeden üretim yapması mümkün. Devlet olarak gir, onu sen finanse et. Devlet yeri geldiği zaman bunu karşılamakla mükellef. Yanma sistemleri değiştirilir. Biz, Milli Görüşçüler olarak farklıyız. Biz ülkemizin ahlaki ve manevi değerlerinin yükselmesinin yanında mutlaka maddi ihtiyaçlarının karşılanmasını; bu ülkenin en zengin, en güçlü, işsizliği olmayan, çalışanları ve şahısları borca mahkum olmayan bir ülke haline gelmesini istiyoruz. Allah’ın izniyle de bunu gerçekleştirecek bilgiye de tecrübeye de inanca da sahibiz. Erbakan Hocamız iktidara geldiğinde bunun nasıl yapıldığını ispatladı. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.

Genel Başkan Karamollaoğlu, partisine katılım sağlayanlara rozet takarak, partililere de emeklerinden dolayı plaket takdim etti.

Daha sonra oy kullanma işlemine geçildi. Sami Polat, 69 delegenin oyu ile Saadet Partisi’nin Elbistan İlçe Başkanı oldu.











































