Genel Başkan Akma: “İşçilerin mağduriyet yaşamaması için çalışacağız”

Genel Başkan Akma, mühürlenen termik santrallerdeki işçilerin mağdur edilmemesi için çalışacaklarını ve konuyu takip edeceklerini söyledi.

Akma, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinin elektrik üretim santrallerine tanıdığı çevre muafiyeti süresinin dolması nedeniyle Afşin A, Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek, Sivas Kangal, Zonguldak Çatalağzı termik santrallerinin faaliyetinin tamamen durdurulduğunu anımsattı.

Mühürlenen termik santrallerdeki işçilerin mağdur olmaması konusunda hassasiyet gösterdiklerini ve santrali işleten firmalardan da benzer yönde açıklamalar geldiğini anlatan Genel Başkan Akma, “Sendika olarak çevrenin korunması temelinde emisyon değerlerini yasal sınırların altında tutarak santrallerin düşük kapasite ile çalışmalarının, gerekli koşulları sağlayarak geçici çalışma belgesi almalarının ve daha sonra gerekli tüm şartları yerine getirerek tam kapasite çalışmalarının mümkün olabileceğine inanıyoruz. Böylece çevrenin korunmasının yanı sıra çalışanların mağdur edilmeyeceği, santrallerin faaliyet dışı kalmaları nedeniyle teçhizatın zarar görmeyeceği bir çözümün bulunması mümkün olacaktır” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını dile getiren Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, şu ifadeleri kullandı:

“İş yerlerinde çalışan işçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için alınması gereken önlemleri görüştük. Binlerce işçinin geçim kaynağı ve birer milli servet olan santrallerin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasının çalışanlar, aileleri ve santrallerdeki teçhizat ve ekipman açısından oluşturacağı sıkıntıları dile getirdik. Başka iş yeri ve iş imkanı olmayan bu bölgelerde ekonomilerin olumsuz bir şekilde etkileneceğini, hatta göçlerin yaşanabileceğini anlattık. Kapatılan her bir santralin emisyon değerlerini ve faaliyetlerine devam edebilme koşullarını görüştük ve üyelerimizin iş ve işletme toplu iş sözleşmesinden doğan kazanılmış haklarının korunması talebimizi kendilerine ilettik.”