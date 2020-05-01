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Genel Başkan Akçul’dan 1 Mayıs mesajı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Genel Başkan Akçul’dan 1 Mayıs mesajı
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1 Mayıs’ın, işçi sınıfının dirilişi anlamına geldiğini belirten Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Alın terinin, yorgun vücutların, ölme pahasına üreten işçi sınıfının bayramıdır. 1 Mayıs. patronların dayattığı köleleştirme düzenine ‘hayır’ diyen, binlerce emekçinin hayatlarını kaybederek bedel ödediği birlik ve dayanışma içinde kazanılmış hakların temsil günüdür 1 Mayıs. İşçi sınıfının, otorite ve zulme karşı verdiği mücadelenin zafer günüdür, direnişin simgesidir 1 Mayıs. Bir uyanıştır, bir devrimdir, işçi sınıfının dirilişidir 1 Mayıs. Emekçilerin verdiği mesaj açıktır. Varız, milyonlarcayız ve birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Mayıs’ı meydanlarda kutlayamamanın burukluğunu yaşadıklarını kaydeden Genel Başkan Akçul, mesajını, “Ülkemizin de etkisi altında olduğu salgın nedeniyle, bu sene 1 Mayıs coşkusunu meydanlarda kutlayamamanın burukluğunu yaşıyor, ancak bunun sağlığımız ve geleceğimiz için zorunlu bir kısıtlama olduğunu biliyoruz. Umuyoruz en kısa zamanda salgınla mücadelemiz başarıya ulaşır ve dünyadaki ve ülkemizdeki herkes sağlığına kavuşur. Bütün emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutluyor, seneye bu coşkuyu ve mutluluğu birlik, beraberlik ve dayanışma içinde meydanlarda yaşamayı diliyorum” ifadeleri ile tamamladı.

 

 


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Genel Başkan Akçul’dan 1 Mayıs Mesajı
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