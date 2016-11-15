Genel Başkan Akçul: “Böyle bir dönemde bölgenin şahlanması gerekiyor”

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, Türkiye’nin yerli kömürün en çok önemsendiği bir sürece girdiğini belirterek, “Böylesi önemli bir dönemde Afşin-Elbistan bölgesinin şahlanması gerekiyor” diye konuştu.

Genel Başkan Akçul, uzun süredir gündemde olan işçi alımı konusuna da değinerek, “Kurulu bulunan işletmelere personel alımı yapılması, bölge ve ülke ekonomisine can katacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü'nde işçilerle bir araya geldi. Genel Başkan Akçul, Maden- İş Sendikası Afşin Elbistan Şube Başkanı Adil Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, AEL İşletme Müdürü Atilla Dalbudak ve maden işçileriyle görüşerek sorunlarını dinledi.

Genel Başkan Akçul, madencilerle görüşmeleri sonrasında yaptığı değerlendirmede Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’ndeki işçi açığına işaret etti.

AEL’in personel sayısındaki azalma nedeniyle alarm verdiğini kaydeden Genel Başkan Akçul, 2 bin 400 çalışana ihtiyaç duyulmasına rağmen işletmenin 907 personelle üretim yaptığının da altını çizdi.

EÜAŞ’ın da bu noktada hassas davrandığını ifade eden Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Şuanda işçi sayısı bakımından kritik seviyeye gelmiş durumdayız. 2 bin 400 olması gerekirken 907 personel, hem A hem de B Termik Santrali’ni ayakta tutacak kömürü çıkarmaya çalışıyor. Bu durum, bir yandan da susuzlaştırma çalışmaları devam eden bölgede birçok aksaklıkları da beraberinde getiriyor. Biz, Maden-İş Sendikası olarak işçi sayısı bakımından alarm veren ve tehlike çanları çalan işletmeye acil olarak alım yapılmasını istiyoruz. EÜAŞ’ın da bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Her iki santrali de besleyen işletmemizin geleceği açısından bu konuda ilgililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yerli kömürle ilgili olarak dile getirdikleri yeni sürecin sonuna kadar arkasında olduklarını söyleyen Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın yerli kömürle ilgili olarak başlattıkları seferberliği ve sürdürdükleri politikayı sonunda kadar destekliyoruz. Milli değerimiz olan yerli kömürün yeni ve çevreci teknolojilerle ekonomimize kazandırılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bakanımız da bu konuda gerekli hassasiyetlerin gösterileceğini defaatle vurguluyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ithal kömür devrini kapattıklarını açıkladı. Tabi devletimizin en üst noktasından yerli kömürle ilgili bu yönde açıklamaların yapılması ve kararlılığın gösterilmesi önemli bir şans.

Yerli kömürle ilgili içinde bulunduğumuz süreç, bizim de gönlümüzden geçen şeydi. Yerli kömüre öncelik verilen enerji politikası ülkemiz olduğu kadar bölgemiz için de büyük bir kazanım olacak. Çünkü ülkemizin linyit rezervlerinin yüzde 35-40’ı Afşin-Elbistan bölgesinde bulunuyor. Bu sektördeki en büyük yatırımlardan birinin bölgemize yapılması planlanıyor. 10-12 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Biz, bu yatırımların bir an önce hayata geçirilip bölgenin şahlanmasını istiyoruz” dedi.