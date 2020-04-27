Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik kansere yenildi

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, yaklaşık 4 yıldır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 41 yaşında hayatını kaybetti.

2015 yılı Eylül ayında Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine getirilen Cengizhan Firik’e, henüz görevinin ilk yılındayken kan kanseri (lösemi) teşhisi kondu. Firik, son olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 4 yıldır hastalıkla mücadele eden Firik’in sağlık durumu, akşam saatlerinde ağırlaştı. Doktorların çabası, genç eğitimciyi hayatta tutmaya yetmedi. Firik, 41 yaşında lösemi hastalığına yenilerek yaşamını yitirdi.