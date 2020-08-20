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Gençlik Merkezi’ni çocukların ayağına götürdüler

Elbistan Gençlik Merkezi’ndeki etkinlikler, pandemi süreci nedeniyle merkeze erişimde zorlanan kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara taşınıyor.

Gençlik Merkezi’ni çocukların ayağına götürdüler
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Elbistan Gençlik Merkezi görevlileri ve gençlik liderleri, pandemi sürecinde gençlik merkezine gelemeyen çocuklar için özel bir proje başlattı. İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte okul bahçesinde toplanan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı. Çocuklar, doyasıya eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, ilçedeki tüm gençler ve çocuklara ulaşmayı, onları Gençlik Merkezi’nin faaliyetlerinden haberdar etmeyi ve bu faaliyetlerden yararlanmalarını amaçladıklarını belirtti.

Ülkemizde mart ayından bu yana devam eden pandeminin, çocukların sosyal yaşamlarındaki etkilerini azaltmayı istediklerini anlatan Türkan, “Gençlik Merkezimize uzak olan mahallelerdeki gençlerin ve öğrencilerin gençlik merkezlerini tanıması, gençlik merkezi etkinliklerinden yararlanmasını amaçlıyoruz. Burada amaç, onlarla oyunlar oynayarak, merkezimizdeki çalışmaları anlatarak ve birebir yaşamalarını sağlayarak gönüllerine girmek. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizin desteği ile çok güzel etkinlikler düzenledik. Onlarla unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı oynadık. Gençlik liderlerimize, gönüllü gençlerimize ve projemize katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.






Yerel Manşetler
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Gençlik Merkezi’ni çocukların Ayağına Götürdüler
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