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Gençlik Merkezi’nden sağlık çalışanları için siperlik

Elbistan Gençlik Merkezi’nde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üretilen koruyucu siperlikler, ilçedeki sağlık birimlerine teslim edildi.

Gençlik Merkezi’nden sağlık çalışanları için siperlik
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Çin’den başlayan ve küresel salgın haline gelen koronavirüs (Kovid-19), bugüne kadar dünya genelinde 2 milyonun üzerinde insanın hasta olmasına ve 130 bine yakın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkemizde de can kayıplarına yol açan koronavirüs salgınına karşı mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının da virüsten etkilenmemesi büyük önem arz ediyor. Bu amaçla daha önceden ilçedeki meslek liseleri ve BİLSEM’de 3 boyutlu yazıcı ile koruyucu siperlik üretimi yapılmıştı. Elbistan Gençlik Merkezi’nde de sağlık çalışanlarının virüsten korunması için siperlik üretimi tamamladı. Gençlik liderleri tarafından atölyelerde üretilen siperlikler, Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilçedeki sağlık birimlerine teslim edildi.

Elbistan Gençlik Merkezi’nin koronavirüsle mücadelede bu tür çalışmalarının ihtiyaç duyulması halinde devam edeceği belirtildi.


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