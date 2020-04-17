Gençlik Merkezi’nden polislere siperlik

Küresel salgın haline gelen koronavirüsle (Kovid-19) ilgili alınan tedbirlerin uygulanması noktasında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, büyük çaba gösteriyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı, ilçeler arası seyahat yasağı, sosyal yardım dağıtımı gibi koronavirüs çerçevesindeki tedbirlere ek olarak asayiş olaylarına karşı da mücadele eden polislere, Elbistan Gençlik Merkezi’nden siperlik desteği geldi. Elbistan Gençlik Merkezi’ndeki atölyelerde üretilen siperlikler, görev başındaki polislere teslim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na da 500 adet gönderilen siperliklere ihtiyaç duyulması halinde üretimin devam edeceği belirtildi.













