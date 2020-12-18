Gençlik Merkezi’nden pandemiye özel Yerli Malı Haftası kutlaması

Elbistan Gençlik Merkezi, Yerli Malı Haftası’nı pandemi nedeniyle çocuklarla birlikte sokakta kutladı.

Elbistan Gençlik Merkezi, Yerli Malı Haftası’nı kutlamak için farklı bir çalışmaya imza attı. Her yıl okullarda bir araya gelerek kutlanan Yerli Malı Haftası dolayısıyla bu kez çocuklara ve gençlere kendileri gitti. Mahalle arasında kurulan kuzineli sobada börek ve çörek pişiren Elbistan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllüler, çeşitli ürünler ikram ettikleri çocuklarda yerli tüketim bilinci aşıladı.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, gençlere yaptıkları bu sürprizle ilgili, “Pandemi süreci, Yerli Malı Haftasında gençlerimizle bir araya gelmemize ne kadar engel olsa da gençlerle sokakta buluştuk. Bu sayede yerli ürünlerin tüketiminin önemini anlatarak, tutumlu ve tasarruflu olma bilincinde gençlerimize aşılamaya devam ettik” dedi.

Türkan, “Covid-19 tedbirleri nedeni ile okullarımızın tatil olmasından dolayı ülkemizde üretilen, yetiştirilen ürün ve malların tüketimini arttırmak için sokaklara inerek gençlerle bir araya gelmek istedik. Güzel ve özel bir etkinliğe imza attık” şeklinde konuştu.

Yerli Malı Haftası etkinliğine katılan çocuklar da bu sürprizi hazırlayan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllüler ile görevlilerine teşekkür ettiler.













