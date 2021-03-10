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Gençlik Merkezi’nden Miraç Kandili etkinliği

Elbistan Gençlik Merkezi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla çocuklara, gençlere ve vatandaşlara kandil simidi ile meyve suyu ikramında bulunuldu.

Gençlik Merkezi’nden Miraç Kandili etkinliği
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Elbistan Gençlik Merkezi, Miraç Kandili dolayısıyla Kaynarca göleti civarında stant kurdu. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından kurulan stantta, gölet çevresinde zaman geçiren başta çocuklarla gençler olmak üzere vatandaşlara kandil simidi ile meyve suyu dağıtıldı.

Etkinlikle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, tüm İslam aleminin ve Elbistanlıların Miraç Kandili’ni kutladı.

Daha önceki dönemlerde de bu tür etkinlikler yaptıklarını dile getiren Türkan, “Asıl hedef kitlemiz olan çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızla kurduğumuz gönül bağımızı güçlendirmek istiyoruz. Mukaddes kabul edilen kandil gecelerinde de çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Miraç Kandili’nde de Kaynarca göletinde stant açtık. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz, standımıza gelenlere kandil simidi ikramında bulundu. Çocuklarımız ve gençlerimizi merkezimize davet ettik. Merkezimizdeki etkinliklerle ilgili de bilgiler verdik” dedi.

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Gençlik Merkezinden Miraç Kandili Etkinliği