Gençlik Merkezi’nden kitap toplama kampanyası

Elbistan Gençlik Merkezi, Göksun ilçesine bağlı Tombak Mahallesi’nde bulunan Tombak Şehit Osman Sarıca İlkokulu’nda kütüphane kurulması için ‘Kitap okumayan kalmasın diyoruz, kitaplarınızı topluyoruz’ sloganıyla kitap toplama kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında vatandaşlardan okudukları kitapları evlerinde saklamamaları başkalarının da okumaları için bağışlamaları istendi.

Kampanya ile ilgili olarak Elbistan Gençlik Merkezi’nden yapılan paylaşımda hikaye, roman, 100 Temel Eser, dünya klasikleri ve akıl zeka oyunları kitaplarının bağışlanabileceği belirtildi.

Kampanyanın 2 Nisan’a kadar devam edeceği kaydedilen paylaşımda, “Tombak Şehit Osman Sarıca İlkokulu’nda kitap ihtiyacı olan öğrenciler için kütüphane kuruyoruz. Vatandaşlarımızdan evlerinde bulunan ve okudukları kitapları, Elbistan Gençlik Merkezi’ne ve Kahramanmaraş Gençlik Merkezi’ne getirmeye çağırıyoruz. Sizler de kitaplarınızı bizlere ulaştırarak ihtiyaç sahibi kişi ve okullara ulaşmasını sağlayabilirsiniz” denildi.