Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Adatepe Barajı sulama projesinde 2021 hedefi belli oldu
Adatepe Barajı sulama projesinde 2021...
Eksikliği hissedilen 2 önemli proje daha yatırım programına alındı
Eksikliği hissedilen 2 önemli proje...
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Elbistan’ın doğu-batı aksı ağaçlandırılacak
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri öğrencilerimizin pırıltısını artıracak”
Bakan Selçuk: “Açtığımız eğitim tesisleri...
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya geldi
Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya...
banner162

Gençlik Merkezi’nden kitap toplama kampanyası

Elbistan Gençlik Merkezi, ‘Kitap okumayan kalmasın diyoruz, kitaplarınızı topluyoruz’ sloganıyla başlatılan kitap toplama kampanyası ile bir ilkokulda kütüphane kuracak.

Gençlik Merkezi’nden kitap toplama kampanyası
banner167

Elbistan Gençlik Merkezi, Göksun ilçesine bağlı Tombak Mahallesi’nde bulunan Tombak Şehit Osman Sarıca İlkokulu’nda kütüphane kurulması için ‘Kitap okumayan kalmasın diyoruz, kitaplarınızı topluyoruz’ sloganıyla kitap toplama kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında vatandaşlardan okudukları kitapları evlerinde saklamamaları başkalarının da okumaları için bağışlamaları istendi.

Kampanya ile ilgili olarak Elbistan Gençlik Merkezi’nden yapılan paylaşımda hikaye, roman, 100 Temel Eser, dünya klasikleri ve akıl zeka oyunları kitaplarının bağışlanabileceği belirtildi.

Kampanyanın 2 Nisan’a kadar devam edeceği kaydedilen paylaşımda, “Tombak Şehit Osman Sarıca İlkokulu’nda kitap ihtiyacı olan öğrenciler için kütüphane kuruyoruz. Vatandaşlarımızdan evlerinde bulunan ve okudukları kitapları, Elbistan Gençlik Merkezi’ne ve Kahramanmaraş Gençlik Merkezi’ne getirmeye çağırıyoruz. Sizler de kitaplarınızı bizlere ulaştırarak ihtiyaç sahibi kişi ve okullara ulaşmasını sağlayabilirsiniz” denildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Merkezinden Kitap Toplama Kampanyası