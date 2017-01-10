Gençlik Merkezi’nden gazetecilere karanfil jesti

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve burada eğitim gören gönüllü gençler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Elbistanın Sesi Gazetesi’ni ziyaret ederek, burada görev yapan gazetecilere karanfil hediye edip, günlerini kutladılar.

Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, basının yaptığı işin önemine değinerek, merkez olarak ta Elbistan’daki basın kuruluşlarının büyük desteğini gördüklerini söyledi.

Elbistan Gençlik Merkezi olarak, gönüllü gençler ile birlikte önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Yılmaz, bugün ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elbistanın Sesi Gazetesi çalışanları ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gençlik Merkezi yönetimi ve öğrencilerine teşekkür ettiler.



