Gençlik Merkezi’nde robotik kodlama eğitimi alıyorlar

Elbistan Gençlik Merkezi’nde ‘Nexus’ projesi' kapsamında başlatılan robotik kodlama, BBC Microbit ve 3D yazıcı eğitimleri, özellikle gençlerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Kursiyerler, robota nasıl işlev katılacağı, nasıl programlanacağı ve hangi amaçlar için kullanılacağı ve 3D yazıcı ile neler yapılabileceğini öğreniyor.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, modern çağın gereksinimlerinden birisi olan kodlama ve robotik eğitimleriyle ilgili çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında gelecek nesil bilim eğitici eğitimleri verildiğini belirten Türkan, “Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ( GIZ ) tarafından finanse edilen Nexus projesi MEB ve Bakanlığımız ortaklığıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje, önümüzdeki 2 yıl uygulanacak olup sosyal uyum ve gönüllülük faaliyetlerinin çeşitliğinin arttırılması, yeni yöntem ve araçların geliştirmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında gelecek nesil bilim eğitici eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Eğitime katılanlara, öğrencilere bilgisayarları nasıl kodlama yapabilecekleri yönünde ve bu işleri nasıl yapabilmeleri noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız, katılımcıların kapasitelerine uygun şekilde sürdürülüyor” dedi.

Türkan, “4 gençlik lideri, 4 meslek lisesi öğretmeni ve 16 gönüllü gencimiz olmak kaydıyla toplamda 24 kişi eğitim alıyor” bilgisini verdi.