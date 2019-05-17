Gençlik Merkezi’nde iftar güzelliği

Elbistan Gençlik Merkezi’nde 6 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale gelen ‘Gençlerle Baş Başa İftar’ programı, bu ramazanda da devam etti. Gençlik Merkezi bahçesinde kurulan iftar sofrasında bir araya gelen gönüllü gençler, aynı kazanda pişen yemeği paylaştı. Gönüllü gençlere, aileleri de eşlik etti.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, gençlik merkezi ailesi olarak her geçen yıl büyüdüklerini söyledi. Merkeze üye gönüllü gençleri, 6.kez, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın doruğa “Gençlerle Baş Başa İftar adlı programımızın bu yıl altıncısını düzeliyoruz. Bu gönül soframızdaki sandalye sayımız her geçen yıl artıyor ve ailemiz büyüyor. Geleneksel hale getirdiğimiz iftar soframızda bu yıl gönüllü gençlerimizle birlikte anne ile babalarını misafir ettik. Gönüllü gençlerimiz ve aileleri ile iftar yemeğimizi, suyumuzu ve ekmeğimizi bölüşerek kardeşliğimizi pekiştirmiş olduk Ramazan ayının gençlerimize güzellikler getirmesini temenni ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum.

Gençlik Merkezimizi canlı tutan ve etkinliklere katılan duyarlı gençlerimize ve onları destekleyen değerli ailelerine ayrıca gençlik merkezimizde hizmet veren idareci ve personelimize, gençlik liderlerimize ve öğretici kadromuza teşekkür ediyorum” dedi.

Organizeye katılan gençler de, “Ramazan ayının bu bereketini gençlerle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sofrada yer almak da ayrı bir güzellik ve anlamı var. Bizleri buluşturan ve bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.















