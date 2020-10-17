Gençlik Merkezi, vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı

Elbistan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, pandemi sürecinde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Özellikle Cuma namazında artan cemaat sayısını dikkate alan Elbistan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, hijyen ve pandemi kurallarına uygun ibadet ortamı sunmaya yönelik olarak tek kullanımlık seccade dağıttı. Cami girişlerinde kurulan stantlarda cemaate tek kullanımlık seccade dağıtan gönüllü gençler, maske, sosyal mesafe ve hijyene de dikkat çekti.
Gençlik Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Covid-19 tedbirleri kapsamında Cuma namazı öncesi vatandaşlarımıza tek kullanımlık seccadelerimizi dağıtarak mücadeleye destek olmaya devam ediyoruz” denildi.
Gönüllü gençler ve gençlik liderleriyle yapılan hayırlı çalışmayı vatandaşlar da büyük beğeniyle karşıladı.