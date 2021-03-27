Gençlik Merkezi, Ramazan ayında bir kap yemekle gönülleri kazanacak

Elbistan Gençlik Merkezi, Ramazan ayında gönülleri kazanmak için ‘Bir kap yemek, bir gönül’ projesini başlattı. Proje kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençler, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayı boyunca iftarlarını rahat bir şekilde yapmaları için işe koyulacaklar.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, yaptığı açıklamada, gönüllü gençler ve hali vakti yerinde olan vatandaşlarla el ele vererek Ramazan ayında hayra vesile olmaya çalıştıklarını söyledi.

Proje sayesinde ekonomik durumu yerinde olanlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya çalıştıklarını belirten Türkan, “Hayırsever vatandaşlarımızın iftar için hazırladıkları iftar menüsünü biraz fazla hazırlamalarını ve bir bölümünü ihtiyaç sahipleri için ayırmalarını talep ediyoruz. İftar saati yaklaştığında önce yemek hazırlanan evlerin, ardından da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalacağız. Hazırlanan yemekler özenle sefer taslarına konularak iftar yapmaları için ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Sağlık durumu yerinde olmayanların sofraları da yine gönüllü gençlerimiz tarafından hazırlanacak” dedi.

Türkan, projeye katkı sunmak isteyen vatandaşları, Elbistan Gençlik Merkezi’ne beklediklerini ifade etti.