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Gençlik Merkezi'nde EBA erişim noktası oluşturuldu

​​​​​​​Elbistan Gençlik Merkezi’nde oluşturulan EBA erişim noktası, uzak eğitim sürecinde öğrencilerin hizmetine girdi.

Gençlik Merkezi'nde EBA erişim noktası oluşturuldu
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Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemi olarak uzaktan eğitim modeline geçti. Bu kapsamda eğitimler internet üzerinden ulaşılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden veriliyor. EBA’ya girmekte sorun yaşayan, girme imkanı olmayan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde bulunan bilgisayar atölyelerini EBA sınıfına dönüştürdü. Maske, sosyal mesafe ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak EBA’ya giremeyen öğrenciler Gençlik Merkezlerinden faydalanabilecek.

Elbistan Gençlik Merkezi de uzaktan eğitim döneminde EBA erişim noktası olarak öğrencilerin hizmetinde olacak.  Evinde bilgisayar ya da internet olmayan çocuklar, bu sınıflarda canlı eğitim alabilecek, isterlerse derslerinden sonra kalıp ders çalışabilecek.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Gençlik Merkezi’nden şu bilgiler verildi:

“Koronavirüs salgını çerçevesinde çocuklarımız ve gençlerimiz uzaktan eğitim yöntemi ile derslerine devam etmek durumunda kaldılar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem gençlik merkezlerimiz ile tanışmaları hem de internete erişimleri için gençlik merkezlerimizi kullanmalarını planladık ve gençlerimizi bekliyoruz. Uzaktan eğitim döneminde gençlerimizin İnternet erişim ihtiyacını karşılamak için merkezimizde oluşturduğumuz EBA erişim noktası ile gençlerimizin hizmetindeyiz.”



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Gençlik Merkezinde EBA Erişim Noktası Oluşturuldu
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