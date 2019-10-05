Gençlik Merkezi, Elbistan’ı Etnospor’da tanıttı

Festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen 4. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcunun katılımı gerçekleştirildi. Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı "pato"nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı. Festival kapsamında düzenlenen Fetih Yağlı Güreşleri’nde ise 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele etti.

Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları da icra edildi. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıttı. Festivalde birçok etkinlik arasındaki toylar da ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması), geştek toyu (Geleneksel müzik aletleriyle müzikal ziyafet) ziyaretçilerle buluştu. Yöresel ritüellerin sahneleneceği festivalde Göktürk alfabesi atölyesi, kilimhane, demirhane ile yöresel tadımlar ve ikramlar, vatandaşlara sunuldu.

Festival alanına 16 Türk devletleri ve toplulukları çadırı kuruldu. Farklı alanlarda yaklaşık 60 geleneksel el sanatları atölyesi ziyaretçileri bekledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da paydaşı olduğu Etnospor Kültür Festivali’nin, el sanatları atölyelerinden birini de Elbistan Gençlik Merkezi açtı. Atölyede, Elbistan Gençlik Merkezi’nde hazırlanan çeşitli el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Atölyenin en ilgi çekici ürünü ise, gönüllülerin hazırladığı ‘Amigurimi’ adı verilen bez bebekler oldu.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, organizasyonun, Elbistan’ın tanıtımı açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Festivalde yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, “İlçemizin tanıtımı noktasında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştık” dedi.















