banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlik Merkezi, Elbistan’ı Etnospor’da tanıttı

Elbistan Gençlik Merkezi, İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde yerini alarak el sanatları ürünleri ve ‘Amigurimi’ adlı bez bebeklerle Elbistan’ı tanıttı.

Gençlik Merkezi, Elbistan’ı Etnospor’da tanıttı
banner143

Festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen 4. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcunun katılımı gerçekleştirildi. Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı "pato"nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı. Festival kapsamında düzenlenen Fetih Yağlı Güreşleri’nde ise 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele etti.

Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları da icra edildi. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıttı. Festivalde birçok etkinlik arasındaki toylar da ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması), geştek toyu (Geleneksel müzik aletleriyle müzikal ziyafet) ziyaretçilerle buluştu. Yöresel ritüellerin sahneleneceği festivalde Göktürk alfabesi atölyesi, kilimhane, demirhane ile yöresel tadımlar ve ikramlar, vatandaşlara sunuldu.

Festival alanına 16 Türk devletleri ve toplulukları çadırı kuruldu. Farklı alanlarda yaklaşık 60 geleneksel el sanatları atölyesi ziyaretçileri bekledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da paydaşı olduğu Etnospor Kültür Festivali’nin, el sanatları atölyelerinden birini de Elbistan Gençlik Merkezi açtı. Atölyede, Elbistan Gençlik Merkezi’nde hazırlanan çeşitli el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Atölyenin en ilgi çekici ürünü ise, gönüllülerin hazırladığı ‘Amigurimi’ adı verilen bez bebekler oldu.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, organizasyonun, Elbistan’ın tanıtımı açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Festivalde yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, “İlçemizin tanıtımı noktasında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştık” dedi.







 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.