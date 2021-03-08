Gençlik Merkezi, çalışan ve üreten kadınları unutmadı

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara karanfil jesti yaptı. Tarlasında, bahçesinde alın teri döken, hayat kurtarmak için 24 saat görev yapan, elinin emeği ile üreten kadınlar başta olmak üzere, ilçe merkezindeki kadınlara karanfil dağıtan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, kadınların hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı hem de gönül aldı.

Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, “Toplumumuzda, kadınlarımızın kültürel, ekonomik ve hayatta hak ettikleri yeri aldığı, daha iyiye daha güzele doğru, hızlı ve emin adımlarla hep birlikte ilerliyoruz. İnanıyoruz ki, kadınlarımızın hayata daha fazla katılmaları, daha aydınlık bir geleceğe ulaşmamızın temel şartıdır. Biz kadınlarımızın her zaman hak ettiği değeri ve saygıyı görmesini istiyoruz. Çalışan, üreten yetiştiren kazanmak ve kazandırmak adına takdire şayan bir mücadele veren kadınlarımızın her zaman yanındayız. Bir anlamda kadınların önemine dikkat çekmek bir anlamda da kadınlarımıza duyduğumuz saygıyı ifade etmek için bu etkinlikleri düzenledik. Bu önemli günde onları yalnız bırakmak istemedik. Başta ilçemizde yaşayanlar olmak üzere toplumun temel taşı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, bu günün kadınlarımızın sorunlarının çözümü noktasında hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Gençlik Merkezi’nin karanfil jesti karşısında duygulanan kadınlar da bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.





