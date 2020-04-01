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Gençlik Merkezi, 3 ayrı atölye ile online eğitime geçiyor

Elbistan Gençlik Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim ve etkinliklere 3 ayrı atölye çalışması ile online olarak devam edecek.

Gençlik Merkezi, 3 ayrı atölye ile online eğitime geçiyor
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On binlerce öğrenci ve gencin kayıtlı olduğu Elbistan Gençlik Merkezi, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında eğitimlere ve etkinliklere Nisan ayının sonuna kadar ara verildi. Elbistan Gençlik Merkezi’nde, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak için eğitimlere ve etkinliklere online devam ediyor. Bu çerçevede, 3 ayrı atölyedeki eğitimler, uzaktan devam edecek.

Bu atölyelerden ilki olan Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi’nde gençlere, spor eğitimleri online olarak verilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan gençler, günlük hayatın stresini atarken ruh ve beden sağlığını da korumak için Elbistan Gençlik Merkezi’nin öğreticileri eşliğinde spor yapacak.

Güzel Sanatlar Atölyesi ise,  karakalem, yağlıboya gibi resim çalışmaları, Türk sanatlarından olan ebru çalışmaları ve 10 Parmağımda 10 Marifet projesi kapsamında gençlerin küçük el becerilerini geliştirici çalışmaları içerecek.

Dini İlimler Atölyesi ile de değerler eğitimleri online devam edecek.  


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