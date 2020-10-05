Gençlik Kolları Başkanı Öztunç, “Yeniden aday olmayacağım”

AK Parti Elbistan İlçe Yönetim Kurulu’nda görev aldığını hatırlatan Öztunç, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“20 Eylül 2020 tarihinde yapılan AK Parti 7. olağan kongresinde, İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Tıraş başkanlığında teşkilatımızın ve başkanımızın tensip ve takdirleriyle tevdi edilen ilçe başkan yardımcılığı ve ilçe sekreterliği birim başkanlığı görevlerini üstlenmiş bulunmaktayım. AK Parti ailesi olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve kararlıkla taşımak gayesinde ülkemizi ve Elbistan’ımızı hep birlikte bir adım öteye götürmenin gayretinde olacağımızı bu vesile ile ifade etmek isterim. Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretlerinin yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışını siyasetin merkezinde karar kılan bir misyonun temsilcisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin talepleri ve menfaatleri doğrultusunda çalışmaktan geri kalmayacağımızı ifade ediyor, yapılacak olan İlçe Gençlik Kolları olağan kongresinde başkanlığa aday olmayacağımı camiamıza ve kamuoyuna arz ediyorum.

Yürüttüğüm bu kutlu vazifede ilgi ve desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Merkezimize, Genel Başkan Yardımcımız, Bakanımız Sayın Mahir Ünal’a, Milletvekillerimize, AK Parti İl başkanımıza, AK Parti İl Gençlik Kolları başkanımıza, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerimize, kadın kolları il ve ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize, mahalle başkanlarımıza ve AK Parti’mizin kadirşinas mensuplarına teşekkür eder saygılarımı sunarım.