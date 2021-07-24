Gençlerden insanlık ölmemiş dedirten hareket

Kent merkezinde yürüyüşe çıkan 2 arkadaş, caddede bir cüzdan buldu. Çevrede cüzdanın sahibini arayan gençler, sonuç alamayınca 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, cüzdan içerisindeki kimlikteki bilgilerden cüzdanın sahibine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen vatandaş, düşürdüğü cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Cüzdan sahibi vatandaş, örnek davranışlarından dolayı gençlere 100’er lira bayram harçlığı verdi.
Cüzdanı sahibine teslim eden gençler de, insanlık vazifelerini yerine getirdiklerini belirttiler.