Gençlerden insanlık ölmemiş dedirten hareket Elbistan’da 2 genç, caddede buldukları cüzdanı polislerin yardımıyla ulaştıkları sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti. Cüzdanın sahibi vatandaş da gençlere bayram harçlığı olarak 100’er lira verdi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:11