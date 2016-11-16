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Gençler, sabah namazında saf tutacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonu ile 81 ilde uygulanmakta olan “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” programı çerçevesinde Elbistan’daki gençler, Ulu Cami’inde saf tutacak.

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Gençler, sabah namazında saf tutacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonu ile 81 ilde uygulanmakta olan “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” programı çerçevesinde Elbistan’daki gençler, Ulu Cami’inde saf tutacak.

Türkiye genelinde uygulanan projeyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, sabah namazı programının 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 06.20’de Ulu Camide gerçekleştirileceğini söyledi.

Sadece gençleri değil, tüm Elbistanlıları programa davet eden Yılmaz, sabah namazı sonrasında da katılımcılara çorba ikramına bulunulacağını hatırlatarak, “Gençlerin manevi eğitimini destekleyerek milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla gerçekleştirilen bu gibi faaliyetlerle, gelecekte önemli görevlerde bulunacaklarına inandığımız gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve milli değerler konusunda bilinçlenmeleri için adımlar atıyoruz. Tüm gençlerimizi ve hemşerilerimizi davet ediyoruz. Hep birlikte kılacağımız namaz sonrasında katılımcılara çorba ikramımız olacaktır” şeklinde konuştu.

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Muhsin 1 ay önce

Hafta sonu olsa katılım daha fazla olurdu. Bu organizeyi yapanlar bilmezler mi?
Okullarda ders saat 6.50 de başlıyor.

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Vatandaş 1 ay önce

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum Allah razı olsun sizlerden

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Saim Kral 1 ay önce

Sadece sabah namazında bir araya gelmesinler. Bu güzel uygulamayı 5 vakitte de daima yerine getirmeleri daha da makbul olur.

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Fransadan 1 ay önce

Fransanda araplar ve turk kadinlarmiz camilerde namaz kiliyor cumazina camiye gidiyoruz arastirilirsa peygamper efendimiz S.A.V zamaninda da gidiliyordu neden elbistanli analarimiz bacilarimiz camide namaza katilmiyor insAllah o gunler de gelir

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