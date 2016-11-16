Gençler, sabah namazında saf tutacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonu ile 81 ilde uygulanmakta olan “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” programı çerçevesinde Elbistan’daki gençler, Ulu Cami’inde saf tutacak.

Türkiye genelinde uygulanan projeyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, sabah namazı programının 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 06.20’de Ulu Camide gerçekleştirileceğini söyledi.

Sadece gençleri değil, tüm Elbistanlıları programa davet eden Yılmaz, sabah namazı sonrasında da katılımcılara çorba ikramına bulunulacağını hatırlatarak, “Gençlerin manevi eğitimini destekleyerek milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla gerçekleştirilen bu gibi faaliyetlerle, gelecekte önemli görevlerde bulunacaklarına inandığımız gençlerimizi çok önemsiyoruz. Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve milli değerler konusunda bilinçlenmeleri için adımlar atıyoruz. Tüm gençlerimizi ve hemşerilerimizi davet ediyoruz. Hep birlikte kılacağımız namaz sonrasında katılımcılara çorba ikramımız olacaktır” şeklinde konuştu.



