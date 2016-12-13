Gençler, en kutsal hediyeler ile ‘Polisimizin Yanındayız’ dedi

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, İstanbul’daki terör saldırısının ardından başlatılan ‘polisimizin yanındayız’ kampanyası çerçevesinde ziyaret ettikleri Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çevik kuvvet polislerine Türk bayrağı, Kur’an-ı Kerim ve bere ile eldiven hediye etti.

Burada konuşan ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’a İstanbul’da şehit olan çevik kuvvet polisleri adına başsağlığı dileğinde bulunan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, vatanı söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan düşmana karşı duran neslin, farklı isimlerle bugün de yaşadığını söyledi.

Gençlerin ziyareti ve takdim ettikleri Türk bayrağı ile Kur’an-ı Kerim karşısında duygulanan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ise, Türkiye üzerinde kirli emelleri olanların yaşayacağı tek şeyin derin bir mağlubiyet olacağına işaret etti.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve beraberindeki gençlik liderleri ile gönüllü gençler, İstanbul-Beşiktaş’taki hain terör saldırısında 36 mensubunu şehit veren emniyet teşkilatının yanında olduklarını göstermek için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Emniyet Müdürlüğü’nün giriş nizamiyesinde nöbet tutan çevik kuvvet personellerine sarılan ve başsağlığı dileğinde bulunan gençler, onlara üşümemeleri için bere ile eldiven hediye etti. Ziyaretin en anlamlı anları ise, Kur’an-ı Kerim ve ay yıldızlı bayrağımızın teslim edilmesi sırasında yaşandı. İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve çevik kuvvet polisleri, kendilerine hediye edilen Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek baş tacı yaptı.

‘Nene Hatunlar, Sütçü İmamlar, Şerife Bacılar ölmedi’

Ziyarette, başta İstanbul’daki terör saldırısı olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, şer odaklarının vatanı bölemeyeceğini vurguladı. Yılmaz, “Sizlerin yanındayız. Bu şer odakları hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Bir şeyi hesap edemiyorlar; Sütçü İmamların, Nene Hatunların, Şerife Bacıların farklı isimlerle hala içimizde yaşadığını hesap edemiyorlar. Biz, vatanımız uğruna gençlerimizle birlikte kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırız. Sizin yanınızdayız. Memleketimiz ve milletimizin başı sağ olsun. Şahadete ulaşanlara Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rabbim, vatanımızı korusun ve şer odaklarına fırsat vermesin” dedi.

‘Hainlerin elde edeceği tek şey derin bir mağlubiyet olacak’

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ise, Malazgirt, Çanakkale ve 15 Temmuz örneklerini vererek, “Bu topraklar üzerinde devletini, milletini ve bayrağını seven herkes, asgari müşterekte buluştuğu zaman önünde kimse duramaz” diye konuştu.

Başol, şunları söyledi:

“Bu ülke üzerinde kirli emelleri olan hayatlarının her aşamasında Türk milletine ve İslam alemine düşmanlığı alışkanlık haline getirmiş olanlar, bir şeyi bilmiyorlar. Biz, bir ve diri olduğumuz zaman bu milletin karşısında ne ordular, ne süper güçler bütün hainlikleri ile toplanıp gelirse gelsin elde edecekleri tek şey derin bir mağlubiyet olacaktır. Aynı Malazgirt’teki gibi, aynı Çanakkale’deki gibi ve aynı 15 Temmuz’daki gibi. Bu topraklar üzerinde devletini, milletini ve bayrağını seven herkes, asgari müşterekte buluştuğu zaman önünde kimse duramaz.”

‘Nenelerimizin, annelerimizin, dedelerimizin duasını yüreğimizde hissediyoruz’

Polisler için edilen dualar ve verilen destek sayesinde ayakta kaldıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, “Cumartesi günü yaşanan saldırı bizi tıpkı daha önce verdiğimiz şehitler gibi derinden üzdü. Ama bu ancak bizim mücadelemizdeki kararlılık azmimizi arttırıyor. O şehitlerimize karşı sorumluluğumuzu ve evlatlarımıza karşı sorumluluğumuzu arttırıyor. Ziyaretinizden dolayı gerçekten duygulandım ve etkilendim. Kâh emniyetin günlerdir doldurup taştıran vatandaşlarımız, kâh gelemeyip evinde dua eden nenelerimizin, annelerimizin ve vatandaşlarımızın duasını biz yüreğimizde hissediyoruz. Emin olun o dualar ve desteklerle ayakta kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve çevik kuvvet personeline Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ile hediyeler takdim edildi.



