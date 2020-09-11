Genç ve kadın çiftçilere yüzde 50 hibe desteği

Ülkemizde tarımsal işletmelerin büyük bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerinin büyük işleme tesisi oluşturmak için ekonomik güçlerinin yeterli olamadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu kapsamda özellikle gençleri ve kadınları destekleyerek bu işletmelerin pazardaki paylarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu doğrultuda hibe müjdesi veren Bakan Pakdemirli; "Kırsal Kalkınma yatırırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte) ve paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı. .

Bakan Pakdemirli, yüzde 50 hibe desteği sunulacak alanlarla ilgili de şu örnekleri verdi:

“Genç ve kadın olması, kırsal da yaşıyor olması ve birincil tarım ürünlerini işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürecek küçük ölçekli tesis kurmak istemeleri. Örnek işletmeler; salamura yaprak tesisi, bal işleme ve paketleme tesisi, sebze meyve kurutma tesisi, istiridye mantarı üretim tesisi."