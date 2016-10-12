Genç öğretmen kalbine yenik düştü

Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde rehber öğretmen olarak görev yapan Adem Akmercan, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Kümbet Mahallesi Kümbet Caddesi üzerinde yer alan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lojmanlarında ikamet eden 32 yaşındaki Rehber Öğretmen Adem Akmercan, evde bulunduğu sırada bir anda kalp krizi geçirdi. Eşinin haber vermesi üzerine ikamete giden 112 ekipleri, genç öğretmene kalp masajı yaparak, Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdılar. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Adem Akmercan, yaşamını yitirdi.

Adem Akmercan’ın vefatını öğrenerek hastaneye akın eden yakınları ve öğretmen arkadaşları büyük üzüntü yaşadılar. doğum yeri olan Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Mahallesi’nde toprağa verilecek.



