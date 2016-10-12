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Genç öğretmen kalbine yenik düştü

Genç öğretmen kalbine yenik düştü

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Genç öğretmen kalbine yenik düştü
 Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde rehber öğretmen olarak görev yapan Adem Akmercan, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Kümbet Mahallesi Kümbet Caddesi üzerinde yer alan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lojmanlarında ikamet eden 32 yaşındaki Rehber Öğretmen Adem Akmercan, evde bulunduğu sırada bir anda kalp krizi geçirdi. Eşinin haber vermesi üzerine ikamete giden 112 ekipleri, genç öğretmene kalp masajı yaparak, Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdılar. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Adem Akmercan, yaşamını yitirdi.

Adem Akmercan’ın vefatını öğrenerek hastaneye akın eden yakınları ve öğretmen arkadaşları büyük üzüntü yaşadılar. doğum yeri olan Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Mahallesi’nde toprağa verilecek. 

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Mustafa Ünal 3 ay önce

Allah rahmet eylesin. Çok Iyi bir insandı.

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MEHMET 3 ay önce

Allah rahmet eylesin gercekten çok temiz bir insana benziyor.Mekanı cennet olsun İnşAllah..

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Adem Hocanın öğrencisi 2 ay önce

Hocam çok erken gittiniz bugün 3. Gününüz ama hala inanamıyorum gidisinize. Sanki kapı çalacak derse siz geleceksiniz dersi alıp bize akıl vereceksiniz veya arama olcak aniden en önde siz göreceksiniz sınıfa yani hocam gidişinize alışamadım siz cok iyi bir insandiniz alışamadım yoklugunuza hocam Mekanını cennet olsun gül yüzlü insan. Hocam siz bu dünyadan bedenen gitmiş olabilirsiniz ama gönlümüzdesiniz. Bize anlattiklarinizi ayni şekilde uygulayacam hocam merak etmeyin siz. Şimdi orda çocuğunuzun yanindasiniz ona iyi bakın hocam. Mekaniniz cennet olur inşAllah..

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ÖMER CÖMERT 3 ay önce

Allah rahmet eylesin.başta ailesinin tüm yavuz selim meslek lisesi öğretmen arkadaşlarımın ve öğrencilerinin başı Sağolsun.

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Nesrin AĞCA 3 ay önce

Canım hocam, ALLAH Rahmet eylesin Ruhun Şad Olsun

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Ali ceren 3 ay önce

Allah rahmet eylesin dostlar sağolsun hocam mekaniniz cennet olsun amin

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mesut şirin 3 ay önce

Allah rahmet eylesin ailesinin başı sagolsun

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suleyman kahraman 3 ay önce

Allah rahmet eylesin ailesine sabirlar dilerim.

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