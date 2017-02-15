Genç öğretmen, evinde ölü bulundu

Afşin ilçesine bağlı Koçova Mahallesi Yusuf ve Eşe Gülkaynak İlkokulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan 26 yaşındaki Gülay Taş, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sözleşmeli Sınıf Öğretmeni Gülay Taş, sabah okula gelmeyince önce evine bir öğrenci gönderildi. Öğrencisinin tüm çabalarına rağmen kapının açılmaması ve Gülay öğretmenden haber alınamaması üzerine, mesai arkadaşları eve geldi. Kapıyı kırarak içeri giren mesai arkadaşları, genç öğretmeni, hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Durum hemen sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri, kontrolleri sonrasında Taş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği düşünülen genç öğretmenin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz öğretmenin kesin ölüm nedeni Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından belli olacak.

Aslen ilçeye bağlı Oğlakkayası Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Gülay Taş’ın ölümü, öğrencilerini ve sevenlerini de yasa boğdu.