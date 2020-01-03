Genç Kızılay’dan Başkan Gürbüz’e ziyaret

Elbistan’daki çalışmaları kapsamında ilk önce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu ziyaret eden Genç Kızılay üyeleri, burada öğrencilere bot ve mont yardımı ve ihtiyaç sahibi ailelerde de gıda yardımında bulundular.

Genç Kızılay Kahramanmaraş Teşkilat Başkanı Mustafa Bal, Elbistan’da kendilerine destek veren Kent Konseyi Kadın Meclisi, İyilik-der Elbistan Temsilciliği ve Madde Bağımlıları Derneği’ne teşekkür etti.

Genç Kızılay Teşkilatı ve gönüllüler, daha sonra Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü ziyaret etti.

Ziyarette Genç Kızılay’ın çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e bilgi veren Genç Kızılay Kahramanmaraş Teşkilat Başkanı Mustafa Bal, “Gençlerimize dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak; düşünce, dini dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek; milli ve manevi değerlerine bağlı, yurdunu ve milletini seven sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak; Gönüllü Kızılaycılar kazanmak ve yetiştirmek; Kızılaycılık ilkelerinin gençler arasında yayılmasını sağlamak. Gençlerin de insan ıstırabının azaltılması yönündeki çalışmalara katılımını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Genç Kızılay’a çalışmalarında başarılar dileyen ve desteklerini ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Türk Kızılay çatısı altında muhtaç ve korunmasız insanlara, afet ve olağanüstü durumlarda yardım etmek, ilk yardım ve kan bağışı konusunda bilinçli ve eğitimli gençler yetiştirmek için faaliyet gösteren Genç Kızılay’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Her zaman Genç Kızılay’ın destekçisi olacağız” dedi.

Ziyaretin ardından Genç Kızılay Kahramanmaraş Teşkilat Başkanı Mustafa Bal, ziyaretin ardından Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e rozet takıp, Kızılay Gazetesi ve Kızılay Dergisi hediye etti.