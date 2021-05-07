Genç hafızlar, 20 camide Kur’an ziyafeti sundu

Elbistan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu’nda eğitim gören 20 genç hafız, ilçedeki 20 camide mukabele geleneğini devam ettirerek ilçe halkına Kur’an ziyafeti sundu.

Elbistan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu’nun 20 genç hafızı, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) sünnetlerinden olan mukabele geleneğini bu ramazan ayında da devam ettirdi. Peygamber efendimizin her Ramazan ayında Cebrail (a.s) ile Genç hafızlar, okudukları Kur’an ayetleri ile şehrin kalbi olan camilerden insanların kalbine hitap ettiler.

Ramazan boyunca 20 camide yaşatılan mukabele geleneği ile ilgili olarak Elbistan Müftülüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bedir Efendi Hafızlık Kur'an Kursu hafızlarımız 20 değişik camimizde mukabele okuyorlar. Bazı camilerimizde de çift hatim okumaktalar. Hafızlık kurumumuzu bu noktalara getiren Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Şu ana kadar kursumuza emeği geçen, katkı yapan milletimizin de geçmişlerine rahmet olsun. Şu muhteşem hatm-i şeriflerin sevabı ile bire binlerin yazıldığı şu günlerde sevabyãb eylesin. Ve bu hatimler hürmetine Rabbimiz bizi rahmetine nail etlesin, bela ve musibetlerden halas eylesin. Hayırlı rızıklar, hayırlı ömürler, birlik ve dirlik ihsan eylesin” denildi.