banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genç Fenerbahçeliler’den Elbistan’ın Sultanlarına tatlı ikramı

Genç Fenerbahçeliler Elbistan Taraftar Grubu üyeleri, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı oyuncularına tatlı ikramında bulundu.

Genç Fenerbahçeliler’den Elbistan’ın Sultanlarına tatlı ikramı
 Elbistan’ın Sultanları olarak adlandırılan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın, Memur Site spor salonundaki antrenmanını izleyen Genç Fenerbahçeliler Elbistan Taraftar Grubu Üyeleri, oyunculara ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu. Genç Fenerbahçeliler, Elbistan’ın Sultanları’na ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, oynayacakları maçlarda da başarılar dilediler.

Takım oyuncuları ve teknik heyet de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.