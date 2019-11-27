Genç Fenerbahçeliler’den Elbistan’ın Sultanlarına tatlı ikramı

Elbistan’ın Sultanları olarak adlandırılan Elbistanspor Kadın Voleybol Takımı’nın, Memur Site spor salonundaki antrenmanını izleyen Genç Fenerbahçeliler Elbistan Taraftar Grubu Üyeleri, oyunculara ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu. Genç Fenerbahçeliler, Elbistan’ın Sultanları’na ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, oynayacakları maçlarda da başarılar dilediler.
Takım oyuncuları ve teknik heyet de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Takım oyuncuları ve teknik heyet de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.