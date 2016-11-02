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Genç çiftçilere 72 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

Elbistan’da ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’ kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 12 genç çiftçiye, 72 adet büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.

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Genç çiftçilere 72 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

Elbistan’da ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’ kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 12 genç çiftçiye, 72 adet büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.

 ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’ kapsamında hibe desteği alan 12 genç çiftçi, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri çerçevesinde almaya hak kazandıkları hayvanlarına kavuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu yıl ilk kez uygulamaya koyduğu ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’ çerçevesinde projeye başvuran ve hibe almaya hak kazanan Elbistanlı çiftçilere hayvanları teslim edilmeye başlandı. Hibe desteği doğrultusunda ithal edilen toplam 72 büyükbaş hayvan, Hayvan Borsası’nda düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Clavel ırkı hayvanlardan her besiciye 6’şar adet verildi. Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan, genç çiftçi projelerinde daha önce küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldığını hatırlatarak, büyükbaş hayvanların da hak sahiplerine verildiğini söyledi.

Özcan, genç çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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vatandaş 2 ay önce

6 ay sonra kesmezler inşAllah

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