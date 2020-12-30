Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular başladı

Başkan Şahin, başvuruların yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirterek, “Destek başvuruları bugünden itibaren 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek” dedi.

Desteklerden “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahiplerinin faydalanabileceğini ifade eden Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaflarımız ve sanatkarlarımıza yönelik olarak başlatılan gelir kaybı ve kira desteği başvuruları başladı. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. "T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, '2' olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, '4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, '6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, '8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek” şeklinde bilgi aktardı.

Başvuru sonuçlarının, destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacağını bildiren Başkan Şahin, “Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyan esnaflarımıza gereken desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.