Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan interaktif işlem tavsiyesi

Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Mükellef odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde, mükelleflerimizin vergi dairelerinde yürütülmekte olan işlemlerinin tamamına yakınını elektronik ortama taşıdık. Artık evinizden ya da ofisinizden bilgisayarınız veya akıllı cep telefonunuz ile 7/24, güvenli, hızlı ve kolay şekilde vergisel işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu kapsamda interaktif vergi dairesi uygulamamızı kullanarak ödeme, beyanname verme ve dilekçe gönderme gibi 148 adet tanımlı işlemi internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Tereddüt ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz vergisel konular hakkında Vergi İletişim Merkezimizi (VİMER -189) arayabilirsiniz.”