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Geleneksel yöntemlerle yapılan bulgura talep artıyor

Elbistan’da buğdayın, doğal ve geleneksel yöntemlerle koruyucu madde kullanmadan, odun ateşinde kaynatılıp kurutulduktan sonra değirmeninde çekilerek bulgura dönüşme yolculuğu başladı.

Geleneksel yöntemlerle yapılan bulgura talep artıyor
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Kendi tarlalarında yetiştirdikleri buğdayı, yıllardır süregelen geleneklere bağlı kalarak bulgura dönüştürdüklerini belirten Bay-Ko Bakliyat işletmecisi Selahattin Koca, “Bu şekilde ürettiğimiz bulgura talep her geçen gün artıyor” dedi.

Pilavlık, köftelik ve ince olarak 3 ayrı çeşitlerinin bulunduğunu ifade eden Koca, gelenekselliği bozmadan yaptıkları bulgurun lezzeti nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

Buğdayı da kendi arazilerinde yetiştirdiklerini anlatan Bay-Ko Bakliyat işletmecisi Selahattin Koca, “Bulgur, insanımızın en çok tükettiği gıda maddelerinden biri. Biz de yıllardır; bölgemizdeki ata-dede geleneğini sürdürerek kendi yaptığımız bulguru müşterilerimizin sofrasına sunuyoruz. Buğdayı, kendi tarlamızla yetiştiriyoruz. Hasat edildikten sonra yıkanan buğdayları odun ateşinde kazanlarda kaynatıp kurutulduktan sonra, değirmeninde çekilerek bulgur haline getiriyoruz. Müşterilerimiz, buhar kazanlarında ya da modern tekniklerle yapılan bulguru pek tercih etmiyor. İşyerimizde de sadece kendi yaptığımız bulguru satıyoruz. Şehir içinden olduğu gibi şehir dışında yaşayıp da memleketine gelen hemşerilerimiz de geleneksel yöntemlerle yapılan bu bulguru özellikle istiyor” şeklinde konuştu.

Koca, müşterilerin isteğine göre paketlenmiş bulgurları da şehir dışına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

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Geleneksel Yöntemlerle Yapılan Bulgura Talep Artıyor