Gelecek Partisi’nin yeni başkanı Kürşat Yüksel oldu

Kurucu ilçe başkanlığını Ferhat Arslan’ın yaptığı Gelecek Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı’nda 1.Olağan Kongre gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen kongreye Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın, Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Arif Gedemenli ve delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede gündemdeki konuların görüşülmesinin ardından seçime geçildi. Kongre sonucunda Kürşat Yüksel, Gelecek Partisi’nin ilçe başkanlığına seçildi.

Yüksel’in başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Fahri Çil, Galip Genç, Ferhat Arslan, Atilla Uğurlu, Çetin Yay, İlker Gözel, Yusuf Kuzu, Ahmet Dolu, Sezayi gümüş, Ali Kızıltepe, Halit Öğreden, Arif Kızıltepe, İbrahim Çiloğlu, Mehmet Özdemir, Erdoğan Boyraz, Tuncay Demir, Hulusi Daş, Hüdai Demirci ve Ali Yemek.

Gelecek Partisi Elbistan İlçe Başkanı seçilen Kürşat Yüksel, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Coşkulu ve heyecanlıyız. Şükürler olsun Gelecek Partisi milletimizin içinden, milletimizin dertlerine derman, taze bir nefes olmak için yola çıktı. Bundan sonra da partimizi Elbistan’da hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.













