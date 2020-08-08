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Gelecek Partisi İl Başkanı Gedemenli’den esnaf ziyareti

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Arif Gedemenli beraberindeki Elbistan İlçe Başkanı Ferhat Arslan ve parti yöneticileri ile birlikte Elbistan esnaflarını ziyaret etti.

Gelecek Partisi İl Başkanı Gedemenli’den esnaf ziyareti
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Elbistan’da esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Arif Gedemenli, parti olarak hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Gedemenli, esnaflarla bir araya gelerek, sorunlarını tespit etmek ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulunarak önemli bir çalışma yaptıklarını belirtti.

İlçe esnafıyla bir araya gelerek, pandemi sürecinde sıkıntıya düşen esnafların her zaman yanında olacaklarını söyleyen Gedemenli, Gelecek Partisi olarak esnafa çözüm önerilerini sundu.





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Gelecek Partisi İl Başkanı Gedemenli’den Esnaf Ziyareti
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