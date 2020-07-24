banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gelecek Partisi Elbistan kurucu ilçe başkanı belli oldu

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı Gelecek Partisi’nin Elbistan kurucu ilçe başkanlığına Ferhat Arslan atandı.

Gelecek Partisi Elbistan kurucu ilçe başkanı belli oldu
banner17
banner43

Gelecek Partisi, Türkiye genelindeki il ve ilçe örgütlenmelerine devam ediyor. Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu’nun üstlendiği Gelecek Partisi’nin Elbistan kurucu ilçe başkanı belirlendi. Gelecek Partisi’nin Elbistan kurucu ilçe başkanı olan Ferhat Arslan’a, yetki belgesi Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Arif Gedemenli tarafından takdim edildi.

Gelecek Partisi kurucu ilçe başkanlığı görevini alan Arslan, kendisine görevi layık gören partisinin tüm yöneticilerine teşekkür etti.

Arslan, “Partimizin kurucu ilçe yönetimini oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede teşkilatımızın oluşumunu tamamlayacağız” dedi.

               


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Gelecek Partisi Elbistan Kurucu Ilçe Başkanı Belli Oldu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Elbistanlı 2 hafta önce

Geldiği gibi giderler oy bölmekten baska bir işe de yaramaz lar.

Cevapla
Beğenmedim! (10)
Avatar
Bedri kılıç 2 hafta önce

Yetmezmi paramparça oluşumuzYetmezmi?
Reisin etrafında toplanmaya bakın parçalanıp tefrikacı luk yapmayın. Kâfirin ekmeğine yağ sürmeyin.

Cevapla
Beğenmedim! (12)
Misafir Avatar
Turgut Ümmetoğlu 2 hafta önce @Bedri kılıç

Siz neden Rahmetli erbakanın etrafında toplanmadınız da parti kurudunuz, en büyük tefrikacılık yapan siz akp lilersiniz.

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
BİRBİLEN 2 hafta önce @Bedri kılıç

Kendi haricindeki partileri " kafir" olarak görmek akıldışı,İslâm dışı bir anlayışın göstergesi.Bu anlayışı, bu kafa ve zihniyeti KINIYORUM.

Beğenmedim! (1)
Avatar
Vatandaş 2 hafta önce

insanlar görüş ayrılığı yaşayabilir, anlaşamaya bilir parti kurmak isteyebilir bu en doğal hakkı . Sizin gibi düşünmeyen insanlara etiket yapıştırmayı bırakın artık.
Bu ülke kimsenin babasının malı değil insanlar oy hakkını kullanacak sizin gibi ,
Tüm bireylerin özgür olduğunu unutmayın lütfen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 2 hafta önce

Geleceğin partisi,
Herşey çok güzel olmuş

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
oktay vural 2 hafta önce

elbistanımıza hayırlar getirmesini diliyorum işllh hayırlı olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)