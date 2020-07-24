Gelecek Partisi Elbistan kurucu ilçe başkanı belli oldu

Gelecek Partisi, Türkiye genelindeki il ve ilçe örgütlenmelerine devam ediyor. Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu’nun üstlendiği Gelecek Partisi’nin Elbistan kurucu ilçe başkanı belirlendi. Gelecek Partisi’nin Elbistan kurucu ilçe başkanı olan Ferhat Arslan’a, yetki belgesi Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Arif Gedemenli tarafından takdim edildi.

Gelecek Partisi kurucu ilçe başkanlığı görevini alan Arslan, kendisine görevi layık gören partisinin tüm yöneticilerine teşekkür etti.

Arslan, “Partimizin kurucu ilçe yönetimini oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede teşkilatımızın oluşumunu tamamlayacağız” dedi.