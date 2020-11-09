Geleceğe ‘nefes’ için dikildiler, adım adım ormana dönüşüyorlar

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, gelecek nesillere daha yeşil bir kent için dikilen her bir fidanın önemine, ‘Bir fidan, bir hayat demektir’ cümlesi ile dikkat çekerek, “Elbistan nefessiz kalmasın diye yaklaşık 11 bin fidanı daha toprakla buluşturacağız” dedi.

Elbistan’da 4 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğü’nün başlattığı ağaçlandırma seferberliği ile Şardağı’nın Settar’ın Çiftliği olarak adlandırılan yamaçlarına 550 bin adet fidan dikildi. Şardağı’nın nakış nakış işlendiği ağaçlandırma seferberliğinde dikilen fidanlar, boy vermeye başladı. Şardağı’nı yeşil kuşak gibi sarmaya başlayan fidanlık alan, drone ile görüntülendi. İlk toprakla buluştuklarında santimlerle ölçülen ve 4 yıl sonra 1 metreyi aşan boylara ulaşan fidanlar, Şardağı’nı çıplak kayalık görüntüsünden kurtararak kentin en büyük ormanlığı olmaya adım adım yaklaşıyor.

İlçede başta Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ile STK’ların desteği ile son dönemde daha da artan ağaçlandırma faaliyetlerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası da büyük önem taşıyor. Milli Ağaçlandırma Günü’nde ülke genelinde milyonlarca fidanın toprakla buluşması bekleniyor. Elbistan’da da dikilecek fidan sayısı 11 bini bulacak. Fidanların bine yakını Karaelbistan Mahallesi’nde, 10 bini de Bakış Mahallesi’nde toprakla buluşturulacak.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasında geçtiğimiz yıl 7’den 70’e vatandaşların desteği ile 7 bin fidan dikildiğini anımsattı.

Ağaçlandırma faaliyetlerini çok önemsediğini vurgulayan Kaymakam Demir, geleceğe bırakılacak en güzel mirasın, yeşil bir doğa olduğunu söyledi.

Yeşile olan sevginin, bir kentin çehresini nasıl değiştirebileceğinin en güzel örneğini Şardağı’na 4 yıl önce dikilen fidanların sergilediğini hatırlatan Kaymakam Demir, “Şardağı’nın ağaçlandırılması için bugüne kadar ciddi emekler harcandı. 4 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğümüz, dağ eteklerinde 550 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. Biz de Elbistan Kaymakamlığı olarak dikilen fidanların korunması noktasında azami hassasiyet gösterdik. Gelinen noktada, emeğin ve sabrın karşılığını en güzel şekilde aldık. Fidanların büyüdüğünü, şehrimizin çehresini değiştirdiğini görmek, bizler için en büyük mutluluk kaynağı oldu.

Tabi Elbistan’ın geleceği için daha çok fidan dikmemiz; dikilenleri korumamız ve gayret göstermemiz gerekiyor. İnsanlık, var olduğu ilk günden bu yana yaşamın her anında tabiata ihtiyaç duyuyor. Yaşam kaynağı olarak gördüğümüz doğanın en önemli değeri de ormanlar. Bu yüzden gelecek nesillere yeni bir hayat, yeni bir nefes sağlamak için, yemyeşil bir Elbistan’ı miras bırakmak istiyoruz. Bugünün fidanlarının, geleceğimizin yemyeşil Elbistan’ının fotoğrafı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Özellikle genç nesildeki ağaç sevgisi ve çevrenin korunması konularındaki bilinç düzeyinin artması gerektiğine işaret eden Kaymakam Demir, “Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin, ilçemizden başlayarak ülkemizi bu anlamda daha güzel yarınlara taşıyacaklarına inancımız tam. Geleceğimize umut olacak bu tür çalışmalara daha çok katkı sunmalarını istiyoruz. Sadece gençlerimiz değil, bu güzel şehrin her bir ferdinin, bir fidan dikerek geleceğe nefes olmasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.







