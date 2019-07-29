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Geçit Ortaokulu’ndan LGS başarısı

Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Metin Demir, okulun, liselere giriş sınavında Elbistan ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atıldığını söyledi.

Geçit Ortaokulu’ndan LGS başarısı
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Demir, kırsal bir mahallede olmasına rağmen okullarının elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Metin Demir, okul olarak daha önceki adıyla TEOG ve yeni adıyla LGS’de son dört yıldır büyük başarı elde ettiklerini söyledi. Okullarındaki başarının tesadüf olmadığını bu yıl yapılan LGS’de de ispatlandığını kaydeden Demir, “Okulumuz, 2016 yılı ikinci TEOG sınavında Elbistan birincisi olmuştu. Bu başarısını sürdüren okulumuz, 2017 TEOG’da da Elbistan ikincisi oldu. 2 yıl önce 75,6 ortalama ile Elbistan birincisi olurken geçen sene de puanını daha da arttırarak 83.30 puanla Elbistan ikincisi oldu. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da 337 puanla yine Elbistan ikincisi oldu. Öğrencilerimiz, yüksek puanlarla LGS’de büyük başarıya imza attı. Bu öğrencilerimizin büyük bölümü, merkezi yerleştirme ile çok güzel okullara yerleşti” dedi.

Okullarına şehit Mevlüt Yalçınkaya’nın isminin verilmesinin sorumluluklarını arttırdığını vurgulayan Demir, “Okulumuz, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunuyor. Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi için okul yönetimimiz ve öğretmenlerimiz büyük gayret gösteriyorlar. Okulumuzda başarının arttırılması amacıyla birebir özel ders, gece denemeleri, en iki kere öğrencilere veli ziyareti ve deneme sınavı gibi etkinlikler düzenleniyor. Bu da başarı olarak bizlere geri dönüyor. İnşallah ilerleyen yıllarda bu başarımızı daha da arttırma gayreti içerisindeyiz. Elde edilen bu güzel başarıdan dolayı okul müdürümüz Turabi Kılınç, müdür yardımcımız Osman Göllü, 8.sınıf rehber öğretmenimiz Ahmet Sarı ile tüm öğretmenlerimize, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.






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zahittin demirci 3 hafta önce

Başarılar başarıla başarılar......Gurur duydum :-)

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Hakan Sarı 4 hafta önce

Basarilarinizin devamını dilerim.

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Ramazan 3 hafta önce

Tebrikler hocam herkes 1. olduk diyor...Siz ise 2.

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Hakan Kaya 3 hafta önce

İlçe Milli Eğitim bütün okulları yayınlasın bizde bizim köyün kaçıncı olduğunu öğrenek, Dördüncü olduk diyor bizim okul.

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Ortaören 3 hafta önce

Teprikler köylüm....

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Osman 3 hafta önce

Tebrikler Müdürüm.

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Hacımurat 3 hafta önce

Popülizm başını almış gidiyor ..

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ahmet 3 hafta önce @Hacımurat

popilizm degil sayısal olarak kanıtlanmış bir basarı. o kadar.

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