Geçit Ortaokulu’ndan LGS başarısı

Demir, kırsal bir mahallede olmasına rağmen okullarının elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Metin Demir, okul olarak daha önceki adıyla TEOG ve yeni adıyla LGS’de son dört yıldır büyük başarı elde ettiklerini söyledi. Okullarındaki başarının tesadüf olmadığını bu yıl yapılan LGS’de de ispatlandığını kaydeden Demir, “Okulumuz, 2016 yılı ikinci TEOG sınavında Elbistan birincisi olmuştu. Bu başarısını sürdüren okulumuz, 2017 TEOG’da da Elbistan ikincisi oldu. 2 yıl önce 75,6 ortalama ile Elbistan birincisi olurken geçen sene de puanını daha da arttırarak 83.30 puanla Elbistan ikincisi oldu. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da 337 puanla yine Elbistan ikincisi oldu. Öğrencilerimiz, yüksek puanlarla LGS’de büyük başarıya imza attı. Bu öğrencilerimizin büyük bölümü, merkezi yerleştirme ile çok güzel okullara yerleşti” dedi.