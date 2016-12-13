‘Geçici işçiler için seferber olduk’

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç, şeker fabrikalarında görev yapan muvakkat işçilerin uzun süre çalışabilmeleri veya kadro alabilmeleri amacıyla her yönden girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, “Fabrikamızda özveriyle çalışan geçici işçi kardeşlerimiz için seferber olduk” dedi.

Elbistan Şeker Fabrikası özelinde 200’ün üzerinde, Türkiye genelindeki şeker fabrikalarında ise binlerce geçici işçinin kadro beklediğini dile getiren Kılıç, “Elbistan Şeker Fabrikası’nda kadro eksikliğimizle çalışıyoruz. Geçici işçilerimiz şuanda asıl işi yapıyorlar. Özveri ile çalışıyorlar. Buna rağmen uzun süre çalışamadıkları veya kadro alamadıkları için emeklilikleri dahi zora giriyor” diye konuştu.

Şeker sanayiindeki muvakkat işçilere kadro verilmesi gerektiğini her platformda ve her zaman savunduklarını anlatan Kılıç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Eylül ayında başlayan kampanya dönemimiz Ocak ayı başında sona erecek. Kadro eksikliğimize rağmen arkadaşlarımız özveri ile çalışıyor ve fabrikamız tam kapasite ile üretim yapıyor. Fabrikamızda her yıl kampanya döneminde çalışan geçici işçi arkadaşlarımız car. Bu arkadaşlarımız şuanda asıl işi yapıyorlar. Özveri ile çalışıyorlar. Buna rağmen uzun süre çalışamadıkları veya kadro alamadıkları için 65-70 yaşında dahi emekli olamayacaklar. 4 ay çalıştıkları için de diğer zamanlarda da iş bulamıyorlar. Bazı geçici işçi arkadaşlarımız fabrikamızın revizyonu sırasında çalışıyorlar ama bu yeterli olmuyor.”

Geçici işçilerin kadro taleplerini her ortamda dile getirdiklerini ifade eden Kılıç, “Sendikamız genel merkezi, fabrika yönetimimiz, şeker fabrikası genel müdürlüğü ve siyasilerimize dosyalar sunarak, bu sorunu sık sık dile getiriyoruz. Şube olarak siyasetçiler ile görüştük, dosya sunduk ve sıkıntıları ilettik. İnşallah geçici işçi kardeşlerimizin kadro sorunu çözüme kavuşur” dedi.

16 Aralık tarihinde Ankara’da Başkanlar Kurulu’nun toplanacağını belirten Kılıç, geçici işçilerle ilgili sorunu hem Şeker-İş Genel Merkezi, hem de Türk-İş nezdinde gündeme getireceklerini kaydetti.

Fabrikamızda 12 ay çalışma var

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Kılıç, şeker fabrikalarının sadece kampanya döneminde çalışmadığını, kampanya döneminin ardından fabrikanın revizyona alındığını ve bu sürenin de 5-6 ayı bulduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Elbistan Şeker Fabrikası’nda kampanya Eylül ayında başladı. Ocak ayı başında ise kampanya sona erecek ve fabrikada çarklar duracak. Bundan sonra ise fabrika dona karşı korunmak amacıyla sökülür. Şubat ayından itibaren de fabrika yeni kampanya dönemine hazırlık amacıyla komple revizyona alınır. Revizyon işlemleri ise yaklaşık 5 ay sürüyor. Kadro eksikliği nedeniyle revizyon çalışmalarının yetişmedi zamanlar da oluyor. Yani fabrikamızda 12 ay sürekli olarak çalışma yapılıyor. Bizler revizyon çalışmalarında da geçici işçi arkadaşlarımızın iş gücünden ve tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz.”



