Gebelik dönemine giren yaban koyunlarına özel takip

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesi kapsamında Konya’dan getirilen çeşitli yaş gruplarındaki 30 koyun, 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak’ın Yılanovası bölgesindeki ilk kış mevsimini geçiriyor. Bölgenin zorlu şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren Anadolu yaban koyunları için yem takviyesi yapılıyor. Güzel gözlerinden dolayı ‘ceren’ olarak adlandırılan Anadolu yaban koyunları, boyunlarındaki tasmalarda bulunan GPS, fotokapan ve telemetri cihazı ile 24 saat izlense de neslin devamı için oldukça hassas bir döneme girdi. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, gebelik dönemine giren dişi cerenlerle ilgili oldukça hassas bir çalışma sürdürüyor. Teknolojiden faydalanan ekipler, aynı zamanda sahayı karış karış dolaşıyor. Yaklaşık 1 metreye ulaşan karla kaplı dağlık arazide gezen ekipler, hamile olduğu değerlendirilen dişi yaban koyunlarının her hareketini kayıt altına alınıyor.

Sonbahar aylarının sonunda çiftleşme dönemi başlayan koyun ve koçlarda, dişi koyunların yaklaşık beş ay süren hamilelik dönemleri ilkbahar ile sonlanıyor. 5 aylık gebeliğin ardından anne adayı yaban koyunlarının doğum döneminde rahatsız edilmemesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ve Elbistan Şefliği ekiplerince koruma ve kontrol çalışmaları en üst seviyeye çıkarılacak.