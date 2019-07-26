Gazinoların yıkımına başlandı





Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen çalışmalar sonrası kaldırılmasına karar verilen gazinolarda yıkım işlemleri başlatıldı. Elbistan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, yıkım için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkım öncesinde, işletmecilere tahliye için tanınan sürenin dolduğunu içeren karar tebliğ edildi. Yıkılması kararlaştırılan gazino, işletmeciler tarafından tahliye edilmeye başlandı. Tahliye işlemleri devam ederken Elbistan Belediyesi’ne bağlı iş makineleri de gazino çevresindeki müştemilatların yıkımına başladı.

Binanın yıkımına da önümüzdeki saatlerde başlanacağı bildirildi.















