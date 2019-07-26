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Gazinoların yıkımına başlandı

Elbistan’da faaliyet gösteren gazinoların yıkım işlemlerine geniş güvenlik önlemleri altında çok sayıda belediye personelinin katılımıyla başladı.

Gazinoların yıkımına başlandı
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Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen çalışmalar sonrası kaldırılmasına karar verilen gazinolarda yıkım işlemleri başlatıldı. Elbistan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, yıkım için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkım öncesinde, işletmecilere tahliye için tanınan sürenin dolduğunu içeren karar tebliğ edildi. Yıkılması kararlaştırılan gazino, işletmeciler tarafından tahliye edilmeye başlandı. Tahliye işlemleri devam ederken Elbistan Belediyesi’ne bağlı iş makineleri de gazino çevresindeki müştemilatların yıkımına başladı.

Binanın yıkımına da önümüzdeki saatlerde başlanacağı bildirildi.  








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Isimsiz 1 ay önce

Hayirli olsun elbistanimiza cok sukur bu iste emege gecen tum herkese tskler

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DOGAN DOGANCAN 1 ay önce

BİR SÜRÜ YUVA YIKAN BİNALAR,ŞİMDİ KENDİLERİ YIKILIYOR.ETME BULMA DÜNYASI.

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ELBİSTAN SEVDALISI 1 ay önce

SAYIN BAŞKAN TEŞEKKÜR EDERİM BU GÜZEL DAVRINIŞINIZDAN DOLAYI.ELBİSTAN SİZİNLE GURUR DUYUYOR.ELBİSTAN SİZİNLE ŞAHLANACAK .ALLAH SİZE GÜÇ KUVVET VERSİN BAŞARILAR DİLERİM.

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Sevinmeyin 4 hafta önce

Orayı çalıştıranlar kafanıza silah tutup getirmiyor yani zorla yuva yıkın demiyolar orayı çalıştıran degil oraya giden suçlu gidiyolarki çalıştırıyolar o kadar kişi açıktan her haltı yiyolar tek dert pavyon olmuş oralar yıkılıyı diye elbistan düzgün olacakmı sanıyosunuz

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Şaban Taş 4 hafta önce

Tarihi bir gün. Elbistanımıza hayırlı olsun.

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HAMİDE KAYA 4 hafta önce

YILLARDIR HERKESİN DİLEĞİ TEMENNİSİ İSTEĞİ AMA ÇÖZÜMDE İLERLEMEYEN EN BÜYÜK SORUNDU
MEHMET GÜRBÜZ ELBİSTAN SANA MİNNETTAR İNŞ DAHA GÜZEL ŞEYLER OLACAK ..

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Kazım 4 hafta önce

Teşekkürler. Daha 4 ayınız dolmadan tarihe geçtiniz başkanım. Devamı gelir inşAllah.

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ELBİSTAN 4 hafta önce

elbistan için cok güzel haram binalar haram kazançlar bitti cok şükür taa nereden cıktı bak işte etme bulma dünyası cok teşekkur ederim mehmet gürbüz başkanıma...

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