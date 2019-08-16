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Gazinoların yıkım süreci tamamlandı

Elbistan’da faaliyet gösteren 3 gazinonun yıkım süreci, 20 günde tamamlandı. İlki, 26 Temmuz’da yıkılan gazinoların son 2’sinin yıkımı da iş makinelerince gerçekleştirildi.

Gazinoların yıkım süreci tamamlandı
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Elbistan’da bulunan gazino işletmelerinin, Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen çalışmalar sonrasında kaldırılması işlemi tamamlandı.

Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, yaklaşık 20 yıl önce park alanına dönüştürülen bölgedeki 3 gazinonun yıkımıyla ilgili başlattığı çalışmalarda sona gelindi. İlki 1983 yılında sonuncusu da 1996 yılında faaliyete başlayan 3 ayrı gazinonun yıkım süreci, Mayıs ayı itibariyle start aldı. Söz konusu 3 işletmenin, yasaya aykırı olarak verilen bütün ruhsat işlemleri ve meclis kararları, 23.07.2019 tarihli Belediye Encümeni kararı ile iptal edildi. Bu iptal kararı doğrultusunda 1 gazinonun yıkım işlemi 26 Temmuz’da gerçekleştirildi. Diğer 2 gazinonun yıkım işlemi için de 9 Ağustos 2019 Cuma günü adım atıldı. Ancak, tahliye işlemlerinin uzaması ve araya bayram tatilinin girmesi nedeniyle çalışmalar ertelendi. Yaklaşık 1 haftalık sürede kalan iki işletmenin tahliye çalışmaları tamamlandı. Elbistan Belediyesi’ne ait iş makineleri, binaların yıkımına başladı.

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölge Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi’ne dahil edilecek. Büyük kısmında park için çalışma yapılan bölgenin, Recep Tayyip Erdoğan Millet Parkı ile bütünleşmesi sağlanacak.







 


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ekrem 6 gün önce

oy vermemiş olsam bile doğru olanı alkışlamak gerek teşekkürler başkanım ilçemizi elbistanın kalburüstü bir çok insan yönetti ama sizin yaptığınızı yapamadı ailem ve hemşerilerim adına teşekkür ederim

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DOGAN DOGANCAN 7 gün önce

-THE END-

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Ahmet 7 gün önce

Allah razi olsun sayın başkanim.

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Elbistanli Biri 7 gün önce

Allsh razi olsum gurbuz baskan eline saglik.

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Vatandaş 6 gün önce

Başkan seni kutluyorum Allah senden razı olsun

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Vandas 6 gün önce

Elleriniz dert görmesin

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Mehmet 6 gün önce

Helal olsun gürbüz başkana.
Doğalgaz çalışmalarına da bir el atsa kaplumbağa hızında ilerliyor

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CUMA 5 gün önce

Destek olalım arkadaşlar Belediye Başkanı yandaş felan tanımıyor iş peşinde hizmet peşinde eski siyasilerin yaptığı hatayı yapmıyor alt yapıyı çözmeden asfaltın üstüne asfalt dökmüyor ortalıkta başıboş belediye aracı kalmadı dikkat ederseniz belediye araçları personelin ailelerini eskisi gibi celalarda pikniğe götürmüyor buda birilerinin işine gelmiyor ve devamlı surette karalama kampanyası şeklinde lanse ediliyor pınarbaşına gidin nezih ortama bakın panayıra dönmüştü müsade edin görmek istediğiniz herşeyi görecek ve taktir edecekşiniz.

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