Gazinoların yıkım süreci tamamlandı





Elbistan’da bulunan gazino işletmelerinin, Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen çalışmalar sonrasında kaldırılması işlemi tamamlandı.

Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, yaklaşık 20 yıl önce park alanına dönüştürülen bölgedeki 3 gazinonun yıkımıyla ilgili başlattığı çalışmalarda sona gelindi. İlki 1983 yılında sonuncusu da 1996 yılında faaliyete başlayan 3 ayrı gazinonun yıkım süreci, Mayıs ayı itibariyle start aldı. Söz konusu 3 işletmenin, yasaya aykırı olarak verilen bütün ruhsat işlemleri ve meclis kararları, 23.07.2019 tarihli Belediye Encümeni kararı ile iptal edildi. Bu iptal kararı doğrultusunda 1 gazinonun yıkım işlemi 26 Temmuz’da gerçekleştirildi. Diğer 2 gazinonun yıkım işlemi için de 9 Ağustos 2019 Cuma günü adım atıldı. Ancak, tahliye işlemlerinin uzaması ve araya bayram tatilinin girmesi nedeniyle çalışmalar ertelendi. Yaklaşık 1 haftalık sürede kalan iki işletmenin tahliye çalışmaları tamamlandı. Elbistan Belediyesi’ne ait iş makineleri, binaların yıkımına başladı.

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölge Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi’ne dahil edilecek. Büyük kısmında park için çalışma yapılan bölgenin, Recep Tayyip Erdoğan Millet Parkı ile bütünleşmesi sağlanacak.















