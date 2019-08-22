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Gazinoların yıkılması, sahil yolu çalışmasına hız kattı

Elbistan Belediyesi, gazinoların yıkılması ile birlikte Millet Bahçesi’nden başlayıp, yapımı devam eden sahil yolu arasında kalan kesimde yol çalışmasına başladı.

Gazinoların yıkılması, sahil yolu çalışmasına hız kattı
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Elbistan’ın en büyük kronik sorunlarından biri olan gazinoları kaldıran Elbistan Belediyesi, Millet Bahçesi ve sahil yolu arasından kalan kesimde yol çalışmalarına başladı.

Elbistan Belediyesince yaklaşık 2 ay önce başlatılan ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan sahil yolu projesi, gazinolar nedeni sekteye uğramıştı. Ancak özellikle Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün göreve başlaması ile hızlandırılan gazinoların kaldırılması sonrası tamamlanmıştı.

Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 2 ay önce başlattığımız ve Köprübaşı’ndan başlayıp Pınarbaşı’na kadar devam eden Ceyhan Nehri Rekreasyon projemiz kapsamında gazinolar kısmında aksamalar oluşmuştu. Gazinoların kaldırılma çalışmaları tamamlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Millet Bahçesi yolu ile sahil yolu arasında birleştirme çalışmalarına hız vermiştir. Çalışma tamamlandığında Köprübaşı’ndan Pınarbaşı’na kadar devam eden sahil yolumuz hizmete açılacaktır. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Sahil yolu yapımında çevredeki vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür dileriz” ifadelerine yer verildi.




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Pınarbaşı 19 saat önce

Alt yapısını yapın da tekrar iş bittikten sonra yolları deşmeyin.

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Mehmet 17 saat önce

Helal olsun baskanimiza calismalar cok hizli koprubasindan basliyicaksa oradaki kotu afetli evler yikilsin ceyhan cami etrafi acilsa park orasida olsa cok iyi olur

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Muro 13 saat önce

sorun niyet vizyon hizmet adamı olmak ileriyi görebilmek ardından hayırla yadedilecek işlere imza atmakmış tebrikler GÜRBÜZ BŞKN .

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