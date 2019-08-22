Gazinoların yıkılması, sahil yolu çalışmasına hız kattı

Elbistan’ın en büyük kronik sorunlarından biri olan gazinoları kaldıran Elbistan Belediyesi, Millet Bahçesi ve sahil yolu arasından kalan kesimde yol çalışmalarına başladı.

Elbistan Belediyesince yaklaşık 2 ay önce başlatılan ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan sahil yolu projesi, gazinolar nedeni sekteye uğramıştı. Ancak özellikle Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün göreve başlaması ile hızlandırılan gazinoların kaldırılması sonrası tamamlanmıştı.