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Gazinolar, 15 Temmuz’a kadar kaldırılacak

Elbistan’da bulunan gazinolar, Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen çalışmalar sonrası kaldırılıyor.

Gazinolar, 15 Temmuz’a kadar kaldırılacak
 

Elbistan’da bulunan gazinolar, Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen çalışmalar sonrası kaldırılıyor.

Elbistan merkezinde kaldığı için Uzun yıllardır vatandaşların başka yere taşınmasını istediği gazinolar, Elbistan Belediyesinin girişimleri ile kaldırılıyor. Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, Saray Bosna Caddesi’nde bulunan 3 adet işyerinin 15 Temmuz 2019’a kadar yasal olarak boşaltılacağı kaydedildi.

İşyerlerine gerekli tebligatların da yapıldığı belirtilen açıklamada, “Millet Bahçesi parkının ikinci etap çalışmalarına istinaden park olarak düzenlenecek olan alanın içerisinde kalması münasebetiyle Belediyemizin girişimleri, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ortaklığında yapılan çalışmalar ile ilçemizde bulunan gazinolar kaldırılacaktır. 3 adet gazinonun 15 Temmuz 2019 tarihine kadar yasal olarak boşaltılacak ve millet bahçesi parkının ikinci etabı hızlı bir şekilde yapılacaktır. Ayrıca gazinoların kaldırılması tebligatı ilgili iş yerlerine tebligat yapılmış ve mevcut yapıların üzerine resmi olarak asılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Temelli 4 gün önce

Elbistan için büyük ayıp olan gazinoların kaldırılması kararı çok güzel. Ama keşke başka yere taşınmasa da komple yok olsalar çok daha güzel ve en doğrusu olurdu.

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Şükür 4 gün önce

O gazinolar çok ocak söndürdü çelliyesiceler gitsinler artık istemiyoruz pavyon mavyon gayri meşru bütün yapılar yıkılsın kötüler için yaşasın cehennem inşAllah...

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Misafir Avatar
Elbistanlı 1 gün önce @Şükür

Yıllardır o pavyonu dolduranlar nereliydi? Elbistan genelinde gayri ahlaki dönen dolaplar ne boyutta?Deve kuşları kafasını neden kuma gömer?Mezarlıktan geçerken kimler ıslık çalar?Züğürt tesellisi ne demektir?

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Afk 4 gün önce

Tebrikler başkan

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Ahmet 4 gün önce

Tesekkürler.Allah vesile olanlardan razi olsun.

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Muhammet 4 gün önce

Bu bir devrim.Harika bir haber hiç uzatmiyorum Elbistanda bu bir şehircilik devrimi

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hakan 4 gün önce

kaç gündür yazıyordum yorumlara en sonunda oldu teşekkürler emeği geçenlere çok güzel oldu

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%C3%9Cmit 4 gün önce

Tebrikler....

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thıs ıs emmınız 4 gün önce

millet artık kacak kesım yapamayacak guzel oldu

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