Gazinolar, 15 Temmuz’a kadar kaldırılacak

Elbistan’da bulunan gazinolar, Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen çalışmalar sonrası kaldırılıyor.

Elbistan merkezinde kaldığı için Uzun yıllardır vatandaşların başka yere taşınmasını istediği gazinolar, Elbistan Belediyesinin girişimleri ile kaldırılıyor. Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, Saray Bosna Caddesi’nde bulunan 3 adet işyerinin 15 Temmuz 2019’a kadar yasal olarak boşaltılacağı kaydedildi.

İşyerlerine gerekli tebligatların da yapıldığı belirtilen açıklamada, “Millet Bahçesi parkının ikinci etap çalışmalarına istinaden park olarak düzenlenecek olan alanın içerisinde kalması münasebetiyle Belediyemizin girişimleri, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ortaklığında yapılan çalışmalar ile ilçemizde bulunan gazinolar kaldırılacaktır. 3 adet gazinonun 15 Temmuz 2019 tarihine kadar yasal olarak boşaltılacak ve millet bahçesi parkının ikinci etabı hızlı bir şekilde yapılacaktır. Ayrıca gazinoların kaldırılması tebligatı ilgili iş yerlerine tebligat yapılmış ve mevcut yapıların üzerine resmi olarak asılmıştır” ifadelerine yer verildi.