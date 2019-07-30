Gazino işletmecilerinden açıklama

İşletmelerini kasıtlı olarak tahliye etmedikleri yönünde kamuoyunda bir algı oluştuğunu belirten ruhsat sahipleri, istimlak ve ruhsat haklarının korunarak taşınacak mahallin belirlenmesi yönünde taleplerinin olduğunu dile getirdiler.

Tayland Gazinosu ruhsat sahibi Duran Diri ile Sahil Gazinosu ruhsat sahibi Uğur Kitiz imzasıyla yapılan yazılı açıklama, aynen şöyle:

“Son günlerde gerek haber sitelerine, gerekse sosyal medyaya işletmelerimizle ilgili düşen haberlerdeki bilgi kirliliği nedeniyle kamuoyuna basın açıklaması yapma gereği duyduk. Öncelikle her iki işletme ruhsat sahibi olarak şunu belirtmek isteriz ki; işletmelerimizin bulunduğu mahallin şehir içine karışmış olması nedeniyle, işletmelerin Elbistan Belediyesi'nce uygun görülecek bir yere taşınması için, belediye ile birçok kez geçtiğimiz yıllardan bu günlere kadar görüşmelerde bulunduk. Ancak işletmelerin taşınacağı yerle ilgili somut bir sonuca ulaşamadık. Şöyle ki; her ne kadar daha önceden mülkiyeti aile efradımıza ait olan işletme zemininin yeşil alana çevrilmesinden sonra, zemin üzerindeki yapılarımızın istimlaki gerçekleşmediği için, yani bu yapıların bedellerinin henüz tespit edilmediği ve şu ana kadar bu yapılarla ilgili bizlere herhangi bir ödeme yapılamadığı için belediyemizle işletmelerimizin taşınması konusunda bir türlü anlaşmaya varamadık.

Yapılarla ilgili henüz bir istimlak yapılmamış olmamasına rağmen, 15 Mayıs 2019 tarihinde belediyece alınan ve yapılan 1 Temmuz 2019 tarihinde tahliye etmemiz yönündeki karara, yukarıdaki anlattığımız haklı nedenlerle yürütmeyi durdurma talepli dava açma gereği duyduk. Bu davalarda dahi bizlerin de bu yapıları terk etmek istediğimizi, ancak henüz kamulaştırmaya yönelik bir işlemin yapılmamış olduğunu ve ruhsatlı işletmelerimizi taşıyacağımız mevkiinin bizlere sağlanmamış olduğunu tüm ayrıntılarıyla beyan ettik. İdare Mahkemesince de şu an için bu haklı nedenlerin kabul edilmiş olması nedeniyle işletmelerimizin tahliyesine yönelik karara karşı 18/06/2019 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı aldık.

Bu beyan ve düşüncelerimize rağmen, şu an kamuoyunda bizlerin, işletmeleri kasıtlı ve kötü niyetli olarak tahliye etmediğimiz yönünde bir algı oluşmuş durumdadır. Ancak kesinlikle bizlerin böyle bir kastı bulunmamaktadır. Bizler yukarıda da belirttiğimiz istimlak ve ruhsat haklarımızın korunarak, işletmelerimizi taşıyacağımız mahallin belirlenmesi halinde Elbistan Belediyemizin almış olduğu tahliye ve yıkıma yönelik kararların ivedilikle yerine getirilmesi için, gerekirse açmış olduğumuz davalardan dahi vazgeçerek, belediye işlemlerini hızlandırıp bu konuda belediyemize yardımcı dahi olacağımızı beyan etmek isteriz. Bizlerin belediyemizle ilgili çözüm yollarını tıkayan hiçbir problemi bulunmamaktadır. Sayın belediye başkanımızın, bu hususlardaki hukuki haklarımıza ilişkin tüm talep ve görüşlerine açık olduğumuzu kamuoyuna saygıyla beyan ederiz.”