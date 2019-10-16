Gazilerden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Şehit uzman çavuş Mesut Polat’ın şahadetinin 3. yılı dolayısıyla Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde, Mevlid-i Şerif okutuldu. Programda vatan toprağı için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu ve eller semaya açılarak şehitlerimiz, vatanın birliği ile beraberliği ve Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimiz için dua edildi.

Okunan Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir açıklama yapan Gaziler adına konuşan Anadolu Türkiye Harp Malulü Şehit, Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.

Harekatın bölgedeki terör koridorunun yok edilmesi ve barış ve huzurun temin edilmesi amacıyla terör örgütlerine karşı yapıldığını ifade eden Kul,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Bu harekat ile İran sınırından Akdeniz'e kadar, terör kuşağını güvenlik kuşağına, barış kuşağına, çeviren adım atılmıştır Allah'ın izniyle. Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun yüreklerimizle ve dualarımızla her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürdürdüğü ve güvenli bölge oluşturulmasını da sağlayacak Barış Pınarı Harekatı’na gaziler ve şehit aileleri olarak destek verdiklerini belirten Başkan Kul, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizi destekliyoruz. Biz, gaziler ve şehit aileleri olarak her zaman hazırız. Bugün çağırsalar gideriz. Her zaman göreve hazırız." dedi.







